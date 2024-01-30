قیمت گذاری و فروش اقلام پرتقاضا زیر ذره بین بازرسان

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رحمتی امروز در جمع خبرنگاران به طرح تشدید نظارت بر بازار در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تیم‌های نظارتی و بازرسی بر اصناف تشکیل شده و در سراسر استان فعالند.

مدیرکل صمت استان افزود: کالاهایی پرمصرف همچون برنج، گوشت قرمز، مرغ، مواد لبنی روغن، شکر، خرما، همچنین صنف پوشاک، کیف و کفش، آجیل فروشی، شیرینی فروشی و سایر واحدهای عرضه و فروش بیشتر زیر ذره بین ناظران و بازرسان این اداره کل است.

وی حمایت از مصرف کنندگان، جلوگیری از گران فروشی و احتکار بخصوص در روزهای پایانی سال را مهمترین اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

مدیر صمت استان افزود: بازرسان بر چگونگی قیمت گذاری بر اساس سود مصوب، عرضه کالاها و برچسب قیمت رو کالا بیشتر نظارت می‌کنند و مردم می‌توانند تخلفات را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش دهند.

رحمتی بیان داشت: پرونده متخلفان صنفی در بازار شامل کم فروشی گران فروشی و احتکار و نداشتن برچسب قیمت روی کالاها تشکیل و برخوردهای قانونی بازداره انده ای خواهد شد.

وی بر حفظ آرامش بازار در شب عید تاکید کرد و گفت: طرح عید تا عید هم در چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد.

رحمتی خاطرنشان کرد: همزمان با روزهای پایانی سال؛ فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در تمامی شهرستان‌ها برگزار می‌شود

مدیرکل صمت استان گفت: نمایشگاه‌هایی که ماهیت فروش دارند با نظارت ادارات صمت و مدیریت اتاق‌های اصناف برپا می‌شوند.

رحمتی افزود: علاوه برنمایشگاه‌ها که از ۱۴ تا ۲۰ اسفندماه در استان برگزار خواهندشد؛ درفروشگاه‌های منتخب هم فروش ویژه و فوق العاده اجرایی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح عید تا عید گفت: در این طرح که بخشی از آن به کارکنان دولت هم اختصاص پیدا می‌کند؛ از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وشرکت‌های تجاری اعتبار لازم به عموم مردم و کارمندان اختصاص پیدا کرده است.

رحمتی گفت: مردم می‌توانند بر اساس اعتبارسنجی که شبکه بانکی انجام می‌دهد، از این طرح استفاده کنند؛ به عبارت دیگر اگر افراد بدهی یا چک برگشتی نداشته باشند، می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

وی همچنین گفت: بازرسی‌های اتاق اصناف در بیشتر شهرستان‌ها فعال شده و اتحادیه‌های صنفی بر عملکرد زیر مجموعه و فرآیند خدمات رسانی به مردم نظارت می‌کنند.