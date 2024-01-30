انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور حضرت منجی بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده شامگاه سه شنبه در همایش تخصصی زکات، جهاد تبیین ائمه جمعه و جماعات در چالوس با اظهار اینکه جریان جهاد تببین همواره از سوی مقام معظم رهبری در دوره‌های مختلف با عناوین و واژه‌های متفاوت تاکید شده است و از همه آحاد مردم درخواست کرده‌اند، افزود: مقام معظم رهبری در زمان‌های مختلف گوشزد کرده‌اند که وظیفه ما تبیین و روشنگری است.

وی با عنوان اینکه راه و روش امامین انقلاب بصیرت افزایی بوده است، ادامه داد: جهاد تبیین به معنای تلاش حداکثری برابر جریان طاغوت است و این تقابل نور و ظلمت در قرآن کریم به آن اشاره شده است.

وی با عنوان اینکه جریان تقابل بین حق و باطل در طول تاریخ وجود داشته است، ادامه داد: راه حضرت سیدالشهدا نیز جهاد تبیین بوده است و تا آخرین لحظه با خون خود از اسلام دفاع کرده است.

حجت الاسلام درخشنده به جهاد تبیینی حضرت زینب سلام الله نیز اشاره کرد و گفت: وقتی که شاهد آن هستیم که جریان رسانه‌ای با تبلیغات جای جلاد شهید را عوض می‌کنند وظیفه ما این است که با جهاد تبیین با تحریف‌ها به مقابله برخیزیم.

معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی مازندران با اظهار اینکه فعالیت‌های تبلیغی و تبیینی باید ناظر به مقابله با جریان تحریف باشد، ادامه داد: باید با این جریان به صورت دفاعی مقابله کرد و تلاش حداکثری داشته باشیم.

وی گفت: دشمن تمام تلاش خود را کرده است تا جای جلاد شهید را عوض کند و حق را باطل جلوه دهد و بدانیم که جنگ دائمی است و اگر می‌خواهیم جزو حزب الله باشیم باید دائماً در برابر طاغوت حرکت کنیم.

حجت الاسلام درخشنده به آسیب‌های فراروی جریان تبلیغ و ایمانی در جامعه اشاره و تصریح کرد: طبق فرمایش قرآن کریم کسی که اهل بصیرت باشد مبتلای جریان وسوسه شیطان نمی‌شود.

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام راحل مبنی بر اینکه انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است، ادامه داد: انتظار فرج یعنی کمر خدمت و همت بستن و طبق فرمایش حضرت امام راحل، زمانی حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور پیدا می‌کنند که اسلام قدرتمند باشد و انقلاب اسلامی ایران زمینه‌ای برای انقلاب جهانی حضرت منجی بشریت است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: در طول تاریخ اسلام هیچگاه مسلمانان از امروز قدرتمندتر نبوده و شاهد هستیم که جریان حماس مقابل اسرائیل اینچنین مقاومت می‌کند و ضربه‌ای جبران ناپذیر بر این رژیم وارد می‌کند.

وی گفت: قدرت اسلام به برکت انقلاب اسلامی بوده و انقلاب ما زمینه ساز ظهور حضرت منجی بشریت است.