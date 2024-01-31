مراسم تجلیل از مدال آوران آسیایی و پاراآسیایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از مدال آوران آسیایی و پاراآسیایی آذربایجان شرقی در مسابقات هانگژو با حضور حجت الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا، ستوده نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولین استانی شامگاه سه شنبه در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم ضمن تبریک کسب مقام اول اداره کل ورزش و جوانان استان در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان افزود: خداوند متعال را شاکر هستیم که آقای حبیب ستوده نژاد از حادثه سقوط بالگرد وزیر ورزش سابق جان سالم بدر بردند چرا که خدا ایشان را دوباره به ما دادند و از این جهت از درگاه الهی سپاس گذاریم و برای چنین مدیرکل پرتلاش، زحمت کش و مقبول در بین مردم آرزوی موفقیت داریم.

امام جمعه تبریز با اشاره به بی حاشیه بودن ستوده نژاد، اذعان داشت: بنده کمتر مدیری دیدم که هنگام انتصاب و بعد از انتصاب هیچ حاشیه و بازتاب منفی نداشته و این سلامتی به پشتوانه دعای مردم بوده که جان دوباره یافتند.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: این برتر بودن اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان را به خودمان به استانمان، ورزشکارانمان تبریک می‌گوئیم و این تبریک تنها به مدیرکل ورزش و جوانان استان بر نمی‌گردد بلکه تک تک ورزشکاران و دست اندر کاران دخیل در این امر را شامل می‌شود، این موفقیت را مخصوصاً به ورزشکاران عزیز جانباز و برادران و خواهرانی که تشریف دارند تشکر می‌کنم و امیدوارم در تمامی عرصه‌ها از قبیل هنری، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی اینگونه موفق باشند.

حجت الاسلام آل هاشم تصریح کرد: حضرت علی (ع) می‌فرماید: شجاع‌ترین مردم آن کسی است که به هواخواه نفسانی خود غلبه کند و امیدوارم که در این قاب هم ورزشکاران و ورزش دوستان ما پیشگام باشند بعضی از ورزش‌ها است که اصلاً اگر یاد خدا در آنها نباشد به خود ورزشکار نمی چسبد.

امام جمعه تبریز گفت: خداوند متعال را شاکریم به داشتن چنین رهبر دوراندیش و فرزانه که همه را دور هم جمع کردند و نمومه اش همین ورزش زورخانه ای که ورزشکاران قهرمان را دور هم جمع کرده بودند.

وی یادآور شد: یاد و خاطره استاندار فقید را گرامی می‌داریم و برای استاندار جوان و با نشاط که شبانه روز تلاش می‌کنند آرزوی موفقیت داریم.

در پایان این مراسم از مدال آوران استان در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی هانگژو با اهدا هدایای ارسالی از دفتر مقام معظم رهبری تجلیل به عمل آمد.