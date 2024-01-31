به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی شامگاه سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان افزود: اگر ما به دنبال تحول مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری هستیم، باید مجلسی با پشتوانه قوی مردمی تشکیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم عقب ماندگی یک دهه گذشته را جبران کنیم، باید برای برگزاری انتخاباتی باشکوه بسترسازی کنیم.

رحمتی عنوان کرد: ما باید به سراغ کسانی برویم که نیاز به اقناع برای حضور در پای صندوق‌های رأی دارند و در این راستا باید برنامه‌های تبلیغی و ترویجی، تنظیم و اجرا کنیم.

وی اذعان داشت: امروزه دیگر گفت و گوی مفهومی توسط مدیران اجرایی محلی از اعراب ندارد، بلکه آنها باید مصداقی حرف بزنند تا بتوان عملکردشان را بر پایه آن سنجید.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تاکید کرد: عملکرد مدیران اجرایی را بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی می‌سنجیم.

رحمتی اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم به عموم مردم اثبات کنیم که این دوره با دوره‌های قبلی تفاوت کرده، باید خدمتگزاری بی منت را به مردم گزارش کنیم.

وی توضیح داد: ما باید با مردم باشیم، یعنی اینکه اگر جایی خوب کار کرده‌ایم، بگوییم وظیفه مان بوده و اگر جایی نتوانسته ایم کاری را پیش ببریم، از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.

استاندار آذربایجان شرق یادآور شد: در چند سال گذشته عقب ماندگی‌های تاریخی اتفاق افتاده که باید برای مردم تشریح و از آنان عذرخواهی کنیم.

وی با بیان اینکه وظیفه ماست که آینده روشن را هم برای مردم ترسیم کنیم، اضافه کرد: باید راهبردهای عملیاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با کمک دانشگاهیان و نخبگان استان تدوین کنیم، زیرا برنامه‌های توسعه زیاد نوشته شده است.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری جشن‌های فاخر و در تراز انقلاب در ایام الله دهه فجر بیان کرد: برای دانشجویان و دختران باید جشن‌های فاخر متناسب با شأن تبریز برگزار کنیم.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به نقش غیرقابل اغماض فضای مجازی در ابعاد مختلف حیات اجتماعات خاطرنشان کرد: فعالان فضای مجازی را باید درک شأن کرد، زیرا که محوریت اصلی امروز فضای مجازی است.

وی یادآوری کرد: مشکل ما در کارهای اجرایی روش اجراست و در مقطع کنونی باید با روایت گری آن را انجام داد.