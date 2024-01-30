برگزیدگان دومین دوسالانه «نشان هدهد سفید» در یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه مرحله استانی دومین دوسالانه «نشان هدهد سفید» که با ارائه فهرست ۳۰۰ عنوان کتاب پرمخاطب بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی از خرداد ماه سال جاری توسط کتابخانه‌های عمومی آغاز شده بود، به میزبانی کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد در این مراسم با اشاره به اینکه جشنواره نشان هدهد سفید یکی از رویدادهای موفق و مؤثر در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است، اظهار کرد: این جشنواره گام بزرگی برای ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب و مطالعه است.

وی با تأکید بر انجام برنامه‌های مختلف فرهنگی، ترویجی و کارآفرینی که در سال‌های اخیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند، ادامه داد: این نهاد مردمی به‌عنوان مهم‌ترین متولی فرهنگ کتابخوانی در ایران است و توجه خود را به قشر کودک و نوجوان معطوف کرده است و تولید برنامه تلویزیونی هدهد سفید، برپایی جشنواره نشان هدهد سفید، راه‌اندازی کتابخانه سیار هدهد، تأسیس کتابخانه‌های تخصصی برای کودکان و نوجوانان، راه‌اندازی بخش ویژه کودک و نوجوان در کتابخانه‌های عمومی بخشی از این اقدامات است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد با اشاره به اینکه آینده کشور در دستان کودکان و نوجوانان است، گفت: امیدواریم آنچه که اتفاق می‌افتد، منجر به این شود که نسل آینده بیشتر اهل مطالعه و کتاب باشند.

شوق خواندن باید از دوران کودکی آغاز شود

مستانه فکور، نویسنده کتاب‌های کودک نیز به عنوان مهمان ویژه این برنامه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد خلاقانه گفت: شوق خواندن و آشنایی با کتاب را باید از همان دوران کودکی شروع کرد.

گفتنی است؛ منتخبان در روزهای ۲۸ و ۲۹ دی ماه به رقابت در مرحله استانی پرداختند و در خصوص سؤوالات کتاب‌شناختی و مفهومی، معرفی جذابیت‌های کتاب و میزان شناخت از نویسنده و ناشر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پس از داوری ۴۴ نفر در بخش‌های مختلف شامل هفت نفر در بخش کودک، سه نفر در بخش نوجوان و سه نفر در بخش کتابدار و کارشناس حوزه کتاب به نشان نقره هدهد سفید دست یافتند.

اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است: در بخش کتابدار و کارشناس حوزه کتاب هنگامه الوندی، فاطمه اربابی فرد، فرزانه فربد، در بخش نوجوان لاله امید پناه، فاطمه دهقان عصمت آبادی، زهرا برزگر بفرویی، در بخش کودک پریسا زارعشاهی، نیایش اکرمی، شادی شاملو، محیا دهقانی، هانیه خراسانی، فاطمه فلاح زاده ابرقویی و زهرا آخوند زاده برگزیده شدند.