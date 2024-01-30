  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۵۲

معاون درمان علوم پزشکی ارومیه:

۱۷ مرکز غیر مجاز در ارومیه پلمب شد

۱۷ مرکز غیر مجاز در ارومیه پلمب شد

ارومیه - معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از پلمب ۱۷ مرکز غیر مجاز در دی ماهه سال ۱۴۰۲ در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مسعودی در این زمینه افزود: این مراکز در سلسله بازدیدهای کارشناسان نظارت بر درمان و با پیگیری‌های لازم و همکاری مقامات قضائی شهرستان، پلمب شدند.

وی با عنوان این مطلب که برای رسیدگی به جرایم صورت گرفته در این مراکز تعداد ۱۵ مورد به کمیسیون ماده ۱۱ ارسال شده افزود: ۱۵ مورد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است و همچنین ۲ مورد جهت رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکی به سازمان نظام پزشکی استان ارسال شده است.

مسعودی گفت: ۱۵ مورد نیز از جرایم مرتبط به دادگاه عمومی و انقلاب بوده که با تشکیل پرونده به محاکم ذی ربط ارجاع شده است.

کد مطلب 6009676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها