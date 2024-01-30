۱۷ مرکز غیر مجاز در ارومیه پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مسعودی در این زمینه افزود: این مراکز در سلسله بازدیدهای کارشناسان نظارت بر درمان و با پیگیری‌های لازم و همکاری مقامات قضائی شهرستان، پلمب شدند.

وی با عنوان این مطلب که برای رسیدگی به جرایم صورت گرفته در این مراکز تعداد ۱۵ مورد به کمیسیون ماده ۱۱ ارسال شده افزود: ۱۵ مورد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است و همچنین ۲ مورد جهت رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکی به سازمان نظام پزشکی استان ارسال شده است.

مسعودی گفت: ۱۵ مورد نیز از جرایم مرتبط به دادگاه عمومی و انقلاب بوده که با تشکیل پرونده به محاکم ذی ربط ارجاع شده است.