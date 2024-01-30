۵۵ طرح عمرانی دهه فجر در مهاباد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه ۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی در مهاباد آماده بهرهبرداری و آغاز عملیات احداث است، افزود: برای طرحهای ویژه دهه مبارک فجر بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
وی افزود: در ایام مبارک دهه فجر ۵۵ طرح عمرانی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی میشود که از این مجموع ۵ طرح کلنگزنی و ۵۰ طرح هم به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار مهاباد اضافه کرد: همچنین در این ایام ۵ طرح اقتصادی، تولیدی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان هم افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
عباسی گفت: در مجموع برای افتتاح و کلنگزنی این طرحها ۱,۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه و در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: طرحهای گازرسانی در چندین روستا و ادامه طرح گازرسانی به روستاهای کمتر برخوردار همچنین اجرای طرح هادی و تکمیل طرح هادی با تأمین اعتبار را در روستاهای مختلف در دستور کار است.
فرماندار ویژه مهاباد گفت: بهسازی و آسفالت جادههای روستایی، احداث مراکز خانه بهداشت و همچنین طرح آبرسانی در قالب ۱۴۱ روستا که تاکنون در ۱۶ روستا با اعتبار ۱۵۵ میلیارد تومان در حال اجراست و مقررشده بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی تا خرداد ماه سال آینده به اتمام برسد.
