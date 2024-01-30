  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۴۱

معاون اجرایی رییس جمهور:

۱۰۵ همت پروژه اقتصادی در سفر رییس‌جمهور به هرمزگان افتتاح می شود

۱۰۵ همت پروژه اقتصادی در سفر رییس‌جمهور به هرمزگان افتتاح می شود

بندرعباس - معاون‌ اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ۱۰۰درصد تسهیلات مصوب در سفر اول به هرمزگان اجرایی شد، گفت: در سفر رئیس‌جمهور به هرمزگان از ۱۰۵همت پروژه عمرانی و اقتصادی بهره‌برداری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری در جلسه بررسی مصوبات سفر دور دوم رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به استان هرمزگان افزود: ۱۰۰ درصد تسهیلات مصوب در سفر اول به هرمزگان اجرایی و عملیاتی شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۱۱ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی تامین و پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برخی پروژه‌ها در حوزه‌های بنادر، بهداشت و درمان، صنعت، مسکن، راه و جاده‌، مدرسه و…با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

منصوری اظهار داشت: بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصوبه عمرانی جدید برای استان هرمزگان در نظر گرفته شده و این رقم با تصمیمات رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در سفر پیش رو افزایش می‌یابد.

کد مطلب 6009690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها