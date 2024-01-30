به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری در جلسه بررسی مصوبات سفر دور دوم رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت به استان هرمزگان افزود: ۱۰۰ درصد تسهیلات مصوب در سفر اول به هرمزگان اجرایی و عملیاتی شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۱۱ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی تامین و پرداخت شده است.
وی ادامه داد: برخی پروژهها در حوزههای بنادر، بهداشت و درمان، صنعت، مسکن، راه و جاده، مدرسه و…با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
منصوری اظهار داشت: بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصوبه عمرانی جدید برای استان هرمزگان در نظر گرفته شده و این رقم با تصمیمات رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در سفر پیش رو افزایش مییابد.
نظر شما