به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری در جلسه بررسی مصوبات سفر دور دوم رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به استان هرمزگان افزود: ۱۰۰ درصد تسهیلات مصوب در سفر اول به هرمزگان اجرایی و عملیاتی شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۱۱ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی تامین و پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برخی پروژه‌ها در حوزه‌های بنادر، بهداشت و درمان، صنعت، مسکن، راه و جاده‌، مدرسه و…با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

منصوری اظهار داشت: بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصوبه عمرانی جدید برای استان هرمزگان در نظر گرفته شده و این رقم با تصمیمات رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در سفر پیش رو افزایش می‌یابد.