دهه فجر نماد استقامت و ولایت پذیری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی شامگاه سه شنبه در پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تربت‌حیدریه که با محوریت برنامه فرهنگی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در محل سالن جلسات فرمانداری تربت حیدریه برگزار شد، در ابتدا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان تربت حیدریه ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه در صحنه ایران است.

معاون سیاسی، امنیتی فرماندار تربت حیدریه دهه فجر را نماد استقامت، پایداری و ولایت پذیری ملت ایران دانست و افزود: ملت ما در عرصه‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی پیروز و سرفراز شد و در کنار این سرفرازی و پیروزی نام بلند ایران در بسیاری از عرصه‌ها در میان کشورهای پیشرفته قرار گرفت.

وی بر ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی توسط کتابخانه های عمومی با همکاری سایر ارگان‌های فرهنگی شهرستان به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد.

دهه فجر نماد وحدت، اقتدار و عزت ملت ایران است

در ادامه آذر فرقانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه نیز ضمن گرامیداشت دهه فجر، اظهار کرد: دهه فجر نماد وحدت، اقتدار و عزت ملت ایران است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه افزود: مردم با اتحاد و یکپارچگی خود توانستند رژیم شاهنشاهی را با دست خالی شکست دهند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند؛ لذا لازم است در راستای روشنگری خدمات نظام، دهه فجر را قدر بدانیم و در شناساندن آن به قشر نوجوان و جوان جامعه تمامی تلاش خود را انجام دهیم.

وی در تشریح برنامه‌های فرهنگی و ترویجی کتابخانه های عمومی شهرستان در دهه مبارک فجر از برگزاری غباروبی مزار شهدا، نشست‌های کتابخوان مدرسه‌ای و کتابخانه ای، شب شعر انقلاب، آئین نقد و رونمایی کتاب رازهایی در سکوت اثر سهیلا جوکار، مسابقات کتابخوانی، نقاشی، قصه‌گویی، بازدید مدارس و … خبر داد.