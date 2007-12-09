رسانه ها به برگزاری انتخابات سالم کمک کنند / کم توجهی دولت به مقوله فرهنگ قابل لمس است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مدیرعامل خبرگزاری فارس بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسانه ها باید زمینه را برای مشارکت حداکثری آحاد جامعه در انتخابات فراهم کنند و با ایجاد یک فضای سالم انتخاباتی تفکر سالم انتخاباتی را در میان مردم ترویج دهند.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان، خطاب به کاندیداهای انتخابات مجلس گفت: شما باید از وعده های غلط، کارشناسی نشده و کارهایی که از انجام آن ناتوان هستید، پرهیز کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر یکی از انتقاداتی که به دولت نهم وارد می شود، کم توجهی به مقوله فرهنگی و مظلوم واقع شدن فرهنگ است که این موضوع در بخش های مختلف از جمله تخصیص اعتبارات و بودجه به وضوح قابل مشاهده است.

وی همچنین خطاب به برخی از مسئولان عنوان کرد: مسئولان نباید مبالغی را که برای راه اندازی رسانه ها خرج می کنند، هزینه قلمداد کنند و این موضوع باید به عنوان سرمایه گذاری قلمداد شود . زیرا حتی اگر نگاهی به سرمایه گذاری داشته باشند هم پول را با هدف خرج می کنند و هم در زمان مقتضی از موضوع بهره خواهند گرفت.

فضائلی یادآور شد:‌ نگاه هزینه ای به رسانه ها باعث می شود تا در این عرصه کمتر هزینه کنیم اما اگر توجه داشته باشیم که رسانه هزینه نیست و سرمایه گذاری است در این عرصه نیز بیشتر هزینه خواهیم کرد.

وی بیان داشت: برخی به رسانه ها قدرت نقد می گویند زیرا کاری را که یک ناو یا یک هواپیمای جنگی انجام می دهد و برای آن میلیاردها دلار نیز هزینه می شود را رسانه ها نیز می توانند انجام دهند و دارای قدرت نقد و تاثیرگذاری هستند.