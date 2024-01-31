برگزاری ۱۸ هزار برنامه به مناسبت پیروزی انقلاب در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ملایی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: انقلاب اسلامی در واقع احیاگر اسلام ناب و حاکمیت بخشیدن دین در عرصههای سیاسی و اجتماعی است.
دبیر ستاد دهه فجر خراسان جنوبی گفت: رویکرد ما در برنامههای دهه فجر ترویج وحدت ملی، مردمی سازی امور، تبیین چرایی حمایت از جبهه مقاومت و … است هر چند همواره جشنهای پیروزی انقلاب مردمی بوده است.
ملایی افزود: در دهه فجر سال جاری در خراسان جنوبی ۱۸ هزار ریز برنامه و ۱۲۰ عنوان برنامه به ویژه در مساجد، دانشگاهها، مدارس و… خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، برگزاری مراسم ورود امام (ره)، زنگ انقلاب، رژه موتوری، مهمانی لالهها و… از جمله برنامههای دهه فجر خواهد بود.
دبیر ستاد دهه فجر خراسان جنوبی گفت: مهمانی لالهها در روز ۱۹ بهمن در همه شهرستانهای خراسان جنوبی برگزار میشود.
ملایی یادآور شد: در دهه فجر جشنوارههایی چون جشنواره فیلم فجر، جشنواره شعر انقلاب، جشنواره رویداد ملی ایران قوی و نمایشگاههای اقتصاد به توان مردم، مدرسه انقلاب و همچنین برنامههایی چون دیدار با خانواده شهدا، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و نشستهای تبیینی و … خواهیم داشت.
وی یادآور شد: در روز جمعه ۱۳ بهمن بعد از نماز جمعه تظاهرات مردم خراسان جنوبی علیه رژیم اشغالگر قدس و حمایت از مردم غزه برگزار میشود.
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