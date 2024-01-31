جذب ۳۲ درصدی تسهیلات نقدی تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی

مرتضی ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: رونق بخشی به تولید و اشتغال زایی همواره در صدر اهداف دولت های مختلف در کشور قرار داشتهو دولت ها سعی نموده اند با اجرای برنامه های مختلف به این اهداف جامه عمل بپوشانند.

وی بیان داشت: از آنجایی که موضوع رونق تولید و اشتغالزایی فرابخشی می باشد، لذا برای اولین بار در سال ۹۶ در قوانین بودجه سنواتی تسهیلات تبصره ۱۸ با هدف تجمیع و همگرایی برنامه دستگاه ها در راستای رونق تولید و اشتغال گنجانده شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال ۹۷ تا ۹۹ عملکرد قابل قبولی را در پرداخت این تسهیلات شاهد نبودیم و دستگاه های محدودی نیز شامل این تسهیلات تبصره ای بودند.

وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته از سوی مرکز در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل پرداخت این تسهیلات قوام اجرایی خوبی پیدا کرد، ادامه داد: رئیس دبیرخانه این تسهیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی و متناظر آن در استان ها هم ادارات کل امور اقتصادی و دارایی هستند.

ذاکریان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۱ جلسه کارشناسی و ۲۱ جلسه کمیته استانی را در در استان برای پرداخت این تسهیلات برگزار کردیم، افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات در ابتدا باید درخواست اولیه خود را از طریق دستگاه مرتبط ارائه دهند و بعد از آن دستگاه طرح ها را به کمیته کارشناسی برای بررسی ارائه دهد.

وی با بیان اینکه کمیته های کارشناسی با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار دستگاه های اجرایی و موسسات عامل و بانک ها برگزار می شود، تصریح کرد: طرح های تائید شده در کمیته کارشناسی به کمیته استانی ارسال و در آنجا به تصویب می رسد و نهایتاً افراد به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند.

به گفته وی هزار و ۳۷۰ طرح به ارزش ۹۶۷ میلیارد تومان سال گذشته از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در استان پرداخت شده است. که ۱۰۰ درصد اعتبارات تخصیصی به استان جذب شده است.

وی با بیان اینکه بعد از یک وقفه طولانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ شهریور ماه امسال ابلاغ شد، عنوان کرد: سازوکار پرداخت این تسهیلات مشابه دستور العمل سال ۱۴۰۰ بود با این اولویت که طرح های پیشران های اقتصادی، دانش بنیان با فناوری بالا، طرح های تولیدی با اشتغال زایی بالا، تولید و تامین کالاهای راهبردی اساسی، تولیدات صادرات محور و کسب و کارهای خانگی و پرداخت متوازن تسهیلات بین شهرستان ها مورد توجه است.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز تا امروز ۲۰ جلسه کارشناسی و هفت جلسه کمیته استانی تسهیلات بندالف تبصره ۱۸ در استان برگزار شده است، ادامه داد: تا امروز ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی و ۷۰۷ میلیارد تومان اعتبار اسناد خزانه به استان تخصیص یافته است.

به گفته وی جمعاً هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به استان از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به استان تخصیص یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: تا کنون هزار و ۱۵ طرح مصوب شده به ارزش هزار و ۸۱۶ میلیارد طرح مصوب برای دریافت تسهیلات در استان داریم.

وی از پرداخت تسهیلات به ۲۶۵ طرح به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان خبر داد و افزود: ۳۲ درصد اعتبار نقدی تخصیص یافته به استان تا کنون جذب شده است.

ذاکریان با اشاره به اینکه مجموع جذب استان ۱۴ درصد بوده است، تاکید کرد: از دستگاه های متولی و همچنین بانک های عامل انتظار است در بررسی، پیگیری و پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد الشرایط شتاب بیشتری بدهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به چالش های این حوزه اشاره داشت و گفت: برخی از این مشکلات شاید از ید استان خارج باشد و نیازمند پیگیری بیشتر و تبیین و اقناع مرکز است ولی یک سری از مشکلات چالش های خودساخته بوده و وقتی سلیقه وارد کار اجرا می شود و مقداری فرآیند انجام کار را دچار مشکل می کند.

وی به ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: البته این اقدام خارج از دست بانک‌ها و یک تصمیم ملی است، اما پیگیری‌ها صورت گرفته تا بحث تسهیلات تکلیفی از بحث ناترازی بانک‌ها خارج شود و فضا برای پرداخت تسهیلات این‌چنینی بازتر شود.

ذاکریان ادامه داد: چالش دیگری که با آن روبرو هستیم اعمال سلیقه برخی از دستگاه‌های اجرایی است که از آن‌ها می‌خواهیم تا طرح‌ها را با نگاه منصفانه و بی‌طرفانه مدیریت کرده و آن‌ها را از طریق ساز و کار اداره پیگیری و از اعمال سلیقه جلوگیری کنند.

وی بیان داشت: همچنین از بانک‌ها می‌خواهیم تا در بحث وثیقه‌ها بیشتر از قبل همکاری کنند تا سختگیری‌ها کمتر شود و عملکرد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بهبود پیدا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان داشت: همچنین از بانک‌ها می‌خواهیم تا در بحث وثیقه‌ها بیشتر از قبل همکاری کنند تا سختگیری‌ها کمتر شود و عملکرد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بهبود پیدا کند.