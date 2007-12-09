سخنان ضد ایرانی گیتس درکنفرانس منامه واکنشی به دیپلماسی فعال تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع آمریکا روز شنبه 17 آذر در سخنان تحریک آمیز در کنفرانس امنیتی خلیج فارس در بحرین، ضمن اینکه ایران را تهدیدی برای کل خاورمیانه خواند، خواستار همسو شدن کشورهای منطقه با فشارها و سیاستهای خصمانه آمریکا علیه کشورمان شد.

رابرت گیتس درادامه اظهارات تحریک آمیز خود علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف بدبین کردن کشورهای عربی منطقه به کشورمان مدعی شد: تردیدی وجود ندارد که سیاستهای خارجی بی ثبات کننده آنها تهدیدی برای منافع آمریکا و منافع همه کشورهای خاورمیانه و منافع همه کشورهایی است که در محدوده موشکهای بالستیک ایران قرار دارند.

با وجود اظهارات ضد ایرانی گیتس، جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است خواهان امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای منطقه است و حضور بیگانگان از جمله آمریکا را عامل ناامنی و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه به ویژه در منطقه خلیج فارس دانسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس در قطر، بار دیگر بر تمایل کشورمان به داشتن بهترین روابط با کشورهای عضو این شورا تاکید کرد و پیشنهادهایی را برای حفظ امنیت و ثبات و گسترش روابط اقتصادی و امنیتی با شورای همکاری ارائه کرد که با استقبال این شورا روبرو شد.

در چهارمین کنفرانس امنیتی خلیج فارس که توسط مؤسسه مطالعات راهبردی بین المللی لندن سازماندهی شده، نماینده ای از ایران شرکت نکرده است؛ در این کنفرانس بیش از 200 نفر از وزرا، مقامهای امنیتی و کارشناسان ضد تروریسم از حدود 50 کشور جهان شرکت دارند.

بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس است.

دکتر "پاکینام شرقاوی" استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه قاهره مصر در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر در این باره تاکید کرد : سخنانی همانند آنچه که گیتس بر زبان رانده، نشان می دهد که آمریکایی ها به دنبال فراهم کردن شرایط جهت افزایش فشار بر برنامه هسته ای ایران هستند.

وی با تاکید بر اینکه گسترش همکاری ایران و کشورهای منطقه، علت اظهارات تحریک آمیز روز گذشته گیتس در کنفرانس امنیتی خلیج فارس در منامه بود، افزود : در حقیقت باید اعتراف کرد که ایران طی مدت گذشته، سیاست خارجی فعالی را در سطح منطقه به اجرا گذارده است به نحوی که مشارکتهایش با کشورهای منطقه، دامنه گسترده تری را به خود گرفته است؛ این مسئله آمریکایی ها را بر آن داشت تا زمینه شکل گیری، واکنشهای منفی را نسبت به ایران بار دیگر فراهم کنند.

این استاد دانشگاه قاهره در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد : اعلام گزارش سازمانهای اطلاعاتی در هفته گذشته درباره برنامه هسته ای ایران وموضع وزیر دفاع آمریکا، نشان دهنده میزان اختلافات درونی است که در داخل مراکز تصمیم گیری آمریکا درباره ایران وجود داد.

خانم پاکینام شرقاوی استاد دانشگاه قاهره

شرقاوی گفت : دولت آمریکا هنوز درباره پرونده هسته ای ایران به اجماع نرسیده است واکنون جریانی در داخل دولت آمریکا وجود دارد که بر بزرگنمایی نکردن فعالیتهای هسته ای ایران تاکید داشته وآن را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا نمی داند واز سوی دیگر جریان دیگری به رهبری محافظه کاران بر افزایش تنش با جمهوری اسلامی ایران پافشاری می کنند وخواهان برخورد با برنامه هسته ای ایران هستند؛هرچند که این برنامه مسالمت آمیز باشد.

وی افزود: همانطور که درباره انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکایی باید توصیف رقابت ونوعی مجادله درون سازمانی سازمان های تصمیم گیری آمریکا را به کار می بریم در این رابطه هم باید گفت که این مسئله بیانگر اختلاف نظر شدیدی است که میان جریانهای مختلف تصمیم گیرنده در داخل ساختار سیاسی آمریکا است.



شرقاوی در واکنش به ادعای رابرت گیتس که ایران و برنامه هسته ای صلح آمیز آن خطرناک تر از رژیم صهیونیستی و زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای آن برای کشورهای عربی منطقه خلیج فارس است؛ آن را نشان دهنده حمایت بی چون و چرای آمریکا از این رژیم اشغالگر و معیارهای دوگانه درباره مسائل هسته ای و از همه مهمتر تلاش برای بدبین کردن کشورهای منطقه به برنامه هسته ای ایران دانست.