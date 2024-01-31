به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت بزرگ صبح چهارشنبه در گفت و گو با رسانه اظهار کرد: ۲ پروژه مهم برقی با هدف تأمین برق مشترکان، افزایش ضریب اطمینان و پایداری بیشتر شبکه برق در گیلان به بهره برداری می‌رسد.

دشت بزرگ گفت: فاز اول پروژه افزایش ظرفیت بخش انتقال پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت سیاهکلده لنگرود و پروژه افزایش ظرفیت بانک‌های خازنی پست کیاشهر از ۱.۶ مگاوار به ۳.۶ مگاوار در دهه مبارک فجر سال جاری افتتاح و در مدار قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این دو پروژه که عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز شده است با اعتباری معادل ۱,۵۸۵ میلیارد ریال در مناطق جغرافیایی لنگرود و کیاشهر به بهره برداری خواهند رسید، افزود: در اجرای این پروژه‌ها برای ۲۳ نفر به طور موقت اشتغال ایجاد شد.