وضعیت فعالیت مدارس شهرهای کردستان در نوبت صبح چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ از سوی فرمانداری شهرستان سنندج، تصمیمی در خصوص غیرحضوری شدن فعالیت مدارس این شهرستان در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن اتخاذ نشده و مدارس سنندج دایر است.

همچنین بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران در شهرستان‌های استان با موافقت فرمانداران، به دلیل بارش و کولاک برف و همچنین برودت هوا، غیرحضوری شدن و تأخیر در آغاز به کار مدارس در نوبت صبح روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام می‌شود.

شهرستان بانه: تمامی مدارس دوره ابتدایی سطح شهر و روستا

شهرستان دهگلان: تمامی مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول سطح روستاها و مدارس دوره ابتدایی سطح شهر

شهرستان بیجار: تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی سطح شهر و روستا

شهرستان دیواندره: تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی سطح روستاها به صورت غیرحضوری و همچنین آغاز فعالیت مدارس ابتدایی سطح شهر از ساعت ۹ صبح

منطقه کرانی: تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی سطح شهر و روستا

لازم به ذکر است؛ تمامی مراکز پیش‌دبستانی نیز در شهرستان‌ها و مناطق فوق در روز ۱۱ بهمن‌ماه تعطیل است.