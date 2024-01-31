شمارش آرا در انتخابات قم به صورت دستی نخواهد بود

حسن محبوبی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: استان قم در بین استان‌های کشور از نظر ثبت نام در انتخابات جایگاه سوم را داشته و تعداد ۸۶۶ نفر در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

وی گفت: ۲۶۱ نفر از مجموع ثبت نام کنندگان در حوزه انتخابیه قم تأیید صلاحیت نهایی شدند و تا ۱۹ بهمن ماه نیز ممکن است افراد جدیدی تأیید صلاحیت شوند.

مدیر کل امور سیاسی و انتخابات استانداری قم با بیان اینکه انتخابات در استان قم به صورت کامل الکترونیک برگزار می‌شود افزود: این امر به دلیل آن است که زیر ساخت‌های خوبی در حوزه فناوری اطلاعات در قم وجود دارد و این موضوع مورد تأیید وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گرفته است.

محبوبی اضافه کرد: پس از پایان ساعت برگزاری انتخابات در طی ۴۵ دقیقه می‌توانیم نتایج انتخابات را اعلام کنیم و شمارش آرا به صورت دستی نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: در انتخابات پیش رو شهروندان از ۵ مدرک شامل گواهینامه، شناسنامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت و کارت ملی برای رأی دادن می‌توانند استفاده کنند.

مدیر کل امور سیاسی و انتخابات استانداری قم در ادامه با بیان اینکه برای انتخابات خبرگان رهبری در استان قم ۱۷ نفر ثبت نام کردند افزود: پس از برگزاری آزمون و مصاحبه علمی از داوطلبان، ۵ نفر تأیید صلاحیت شدند.

محبوبی گفت: موضوع سلامت در انتخابات به ابعاد مختلفی باز می‌گردد که بخشی از آن مربوط به چگونگی تبلیغات نامزدها است و طبق قانون انتخابات، با تشکیل هیأت استانی بررسی تبلیغات کاندیداها به ریاست

رئیس ستاد انتخابات هر استان این روند رصد می‌شود و ممکن است برخی از کاندیداها که رعایت موارد قانونی را نداشته باشند فراخوانده شوند و تذکراتی داده و موارد ابلاغی به آنان یادآوری شود.

جلسه توجیهی برای همه داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود

وی افزود: جلسه توجیهی برای همه داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و مواردی که باید در فرآیند انتخابات بدان توجه داشته باشند برای آنان بیان می‌شود.

وی با اشاره به بستر سازی رسانه ملی برای معرفی داوطلبان به مردم گفت: شبکه انتخاب در استان قم فعال شده و داوطلبانی که تمایل برای پخش تبلیغات خود دارند باید ثبت نام کنند تا طبق جدول برنامه‌های آنان در ایام تبلیغات انتخابات در شبکه انتخاب قم پخش شود.

محبوبی گفت: این امر موجب خواهد شد مردم با برنامه‌های داوطلبان آشنا شوند و در نهایت با آگاهی بیشتری به نامزدها رأی دهند.

مدیر کل امور سیاسی و انتخابات استانداری قم افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون وظیفه دارند و باید برنامه‌های خود را در این عرصه با مردم در میان بگذارند.

وی در خصوص هزینه تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نیز گفت: کاندیداها شماره حسابی برای رصد فعالیت‌های انتخاباتی خود اعلام کرده‌اند و هزینه تبلیغاتی داوطلبان توسط یکی از کمیته‌های ستاد انتخابات رصد می‌شود.