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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۴۹

معاون وزیر بهداشت:

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرجع پژوهش و فناوری در غرب کشور است

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرجع پژوهش و فناوری در غرب کشور است

کرمانشاه- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرجع پژوهش و فناوری در غرب کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس پناهی شامگاه سه شنبه در دیدار و گفت‌وگو با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرجع تحقیقات، پژوهش و فناوری در غرب کشور است.

وی با آمار بالی رشد شاخص عملکردی کرمانشاه، افزود: بالاترین شاخص رشد عملکرد در دانشگاه‌های تیپ یک کشور را دانشگاه کرمانشاه شاهد بودیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان تصریح کرد: حمایت مالی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور مرجعیت غرب کشور به زودی محقق خواهد شد.

در این دیدار قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مشکلات حوزه تحقیقاتی دانشگاه کرمانشاه اشاره و خواستار حل این مشکلات شد.

کد مطلب 6009771

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