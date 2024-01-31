سلامت انتخابات را تامین و تضمین می کنیم/آذربایجان غربی محروم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر برگزاری انتخاباتی سالم در آذربایجان غربی، افزود: با هرگونه تخلف در انتخابات به شدت برخورد شده و تأمین امنیت انتخابات در دستور کار بوده و با نظارت کامل، سلامت انتخابات را تضمین خواهیم کرد.
استاندار آذربایجان غربی به افزایش ۱۰ درصدی شعبات اخذ رأی در استان نیز اشاره کرده و اظهار کرد: تاکنون ۳۴۸ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجانغربی تأیید صلاحیت شدهاند.
وی، با تاکید بر اینکه بعد از دو سال خدمت در دولت سیزدهم، اکنون زمان ارائه عملکرد و کارنامه به مردم و افکار عمومی است، افزود: با شناسایی پیشرانهای توسعه آذربایجان غربی و تهیه برنامههای مدون علمی، مسیر تحقق رشد اقتصادی استان هموار شده است.
معتمدیان همچنین با بیان اینکه چند برنامه اصلی در دستور کار برای توسعه آذربایجان غربی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تحول گرایی یکی از ویژگیهای بارز دولت سیزدهم بوده و برای رسیدن به اهداف بلندمدت و شتاب بخشیدن به اقدامات توسعهای استان، نیازمند شناسایی مسیرهای میان بر و تدوین برنامه اجرایی دقیق هستیم.
استاندار آذربایجان غربی به نعمتهای خدادادی و ظرفیتهای فراوان استان نیز اشاره کرد و افزود: آذربایجان غربی استانی محروم نبوده و دارای امکانات و شرایط ویژه ای در حوزههای مختلف است که میکوشیم از این پتانسیلها به شکلی شایسته برای توسعه استان بهره ببریم.
کریدورهای ترانزیتی عبوری از آذربایجان غربی تکمیل میشود
معتمدیان همچنین مرزها را بزرگترین فرصت برای توسعه آذربایجان غربی معرفی کرد و یادآور شد: دو کریدور اصلی ترانزیتی بین المللی از این استان عبور کرده و آذربایجان غربی با برخورداری از پایانههای بین المللی متعدد، دروازه ایران به اروپا و دروازه ترکیه به آسیای میانه میباشد و در این راستا مطالعات برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با ترکیه را آغاز خواهیم کرد.
وی در ادامه با تاکید بر نقش آفرینی آذربایجان غربی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با ترکیه، افزود: با توسعه پایانههای مرزی استان چون سرو، رازی و بازرگان و بازگشایی مرزهای جدید، میتوان روابط تجاری با ترکیه را افزایش داده و به آبهای آزاد و بازارهای منطقه و اروپا راه یافت.
استاندار آذربایجان غربی به تکمیل کریدورهای ترانزیتی عبوری از استان نیز اشاره کرد و افزود: تنها مسیر ریلی ایران به اروپا از آذربایجان غربی عبور کرده و با تکمیل خطوط ریلی تجاری و حمل کالا از جنوب کشور به استان، در کنار کاهش هزینه حمل و نقل و نرخ تمام شده کالا، زمینه برای رونق تجارت ریلی تا مدیترانه و اروپا فراهم خواهد شد.
معتمدیان همچنین توسعه محور ارومیه - سرو را در ایجاد تحول در حوزه حمل و نقل و رونق تجارت در این مرز مؤثر دانست و افزود: تجارت بین الملل پیشران توسعه آذربایجان غربی بوده و با ایجاد یک پایانه و یک بازارچه برای تک تک معابر مرزی استان، رونق اشتغال و توسعه منطقه را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه با تاکید بر فعال سازی مرزهای جدید و صادرات محور شدن پایانههای مرزی استان، اضافه کرد: حجم صادرات از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر، سال گذشته به یک میلیارد دلار رسید که از مجموع صادرات کشورمان به ۲۷ کشور اروپایی بیشتر بود.
پایانه مرزی کوزه رش سلماس بازگشایی میشود
استاندار آذربایجان غربی به اهمیت توسعه روابط با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و افزود: با پیگیریهای داخلی و رایزنی با کشورهای همسایه، مقدمات ایجاد بازارچههای مرزی در شهرهایی چون اشنویه و چالدران فراهم شده و در کنار توسعه مرز رازی خوی، بازگشایی پایانه مرزی کوزه رش سلماس در دستور کار قرار گرفته است.
معتمدیان همچنین با بیان اینکه معدن یکی دیگر از پیشرانهای توسعه آذربایجان غربی است، تصریح کرد: با توجه به شناسایی ۵١ نوع ماده معدنی در استان، در سه گام مطالعات زمین شناسی هوایی، جذب سرمایه گذار برای استخراج و فرآوری مواد معدنی، توسعه معادن استان را پیش می بریم.
وی در ادامه با اشاره به استخراج ٣٨ درصد از طلای کشور در شهرستان تکاب، افزود: با شناسایی ظرفیتهای جدید معدنی، زمینه برای سرمایه گذاری هلدینگ های بزرگ کشور در حوزه استخراج محصولات معدنی چون تیتانیوم، اورانیوم، طلا و … در آذربایجان غربی فراهم شده است.
به دنبال توسعه متوازن آذربایجان غربی هستیم
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه یکی از مشکلات استان عدم توسعه متوازن است، گفت: به دنبال توسعه متوازن آذربایجان غربی در تمامی سطوح هستیم.
معتمدیان، از تدوین برنامههای رشد اقتصادی آذربایجان غربی متناسب با ظرفیتهای موجود خبر داد و افزود: میزان رشد اقتصادی استان طی سال گذشته ۳.۸ درصد بوده و با حفظ روند افزایشی خود در سال جاری، تا پایان سال نرخ جدید مشخص و اعلام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تحقق ۱۱۰ درصدی ایجاد اشتغال در سال گذشته و ۱۰۵ درصدی تا دی ماه امسال در استان، خاطرنشان کرد: در کنار کاهش ۴.۷ درصدی نرخ بیکاری طی ۲ سال گذشته، آذربایجان غربی رتبه اول بیشترین کاهش نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال را نیز کسب کرده است.
استاندار آذربایجان غربی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه را نیز محصول فرایندی ۴۰ ساله دانست و افزود: عوامل انسانی، تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگیها در وضعیت کنونی دریاچه ارومیه تأثیرگذار بوده و توسعه باغات و اراضی از جمله عوامل خشکی این دریاچه به شمار میرود.
معتمدیان همچنین با اشاره به اتمام کارهای سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه چون تکمیل پروژه کانی سیب، سد چپرآباد و سد سیلوه تا پایان سال، اضافه کرد: اقدامات نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه هم اکنون در دستور کار بوده و در تلاش هستیم در کنار تغییر الگوی کشت، معیشت و درآمد مردم نیز تأمین و افزایش یابد.
وی در ادامه با تاکید بر اتمام پروژههای نیمه تمام استان، افزود: با تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمه تمام آذربایجان غربی از آغاز دولت سیزدهم، بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ پروژه با اعتبار ۴۵ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگ زنی شده است.
استاندار آذربایجان غربی به احداث ۲۳۳ کیلومتر راه در استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: به ۲۰۲ روستای استان در این دو سال آبرسانی شده و تا پایان دولت سیزدهم، تمامی روستاهای آذربایجان غربی از شبکه پایدار آب بهداشتی برخوردار خواهند شد.
۲,۳۰۰ میلیارد ریال برای مدرسه سازی آذربایجان غربی اختصاص یافت
معتمدیان همچنین با اشاره به اتصال ۴۱۲ روستای استان به شبکه اینترنت، افزود: تا پایان هفته دولت سال آینده، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار آذربایجان غربی به شبکه ملی اینترنت متصل میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویتهای استان مدرسه سازی است، تصریح کرد: ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان برای مدرسه سازی در استان اختصاص یافته و آذربایجان غربی در جمع استانهایی میباشد که بیشترین افتتاح مدرسه را در کشور داشته است.
استاندار آذربایجان غربی به ضرورت رسیدن به میانگین کشوری ۵ هزار کلاس درس نیز اشاره کرد و افزود: از آغاز دولت سیزدهم، ۷۹۳ کلاس درس در استان ایجاد شده و ۸۰۰ کلاس ناتمام و در حال تکمیل داریم.
معتمدیان همچنین با اشاره به آغاز نهضت گازرسانی در استان، گفت: ۵۶۲ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مند شده و تا پایان سال آینده همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه گاز متصل خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری چندین رویداد ورزشی در استان طی سال جاری، افزود: احداث سالن ورزشی ۱۲ هزار نفری در ارومیه پیگیری شده و با تکمیل زیرساختهای ورزشی استان، برگزاری و میزبانی رویدادهای ملی، منطقهای و بین المللی ورزشی را در استان دنبال میکنیم.
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