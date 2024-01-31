محمدرضا آمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین آماری که از هیأت نظارت بر انتخابات اعلام شده است در حوزه انتخابیه کرمانشاه ۱۲۳ نفر تأیید صلاحیت شده است.

وی با اشاره به اینکه احتمال اضافه شدن به تأیید صلاحیت شدگان است، افزود: هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات همچنان برای اعلام اسامی تأیید شدگان مهلت دارد و در حال بررسی اعتراض نامزدهای تأیید صلاحیت نشده است.

فرماندار شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: از آمار اعلام شده تا این لحظه ۱۰۶ آقا و ۱۷ خانم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد هستند.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه ۶۳۵ شعبه اخذ رأی تدارک دیده شده است.

آمویی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل در اخذ رأی از مردم کرمانشاه یک هزار و ۲۷۰ صندوق اخذ رأی نیز آماده شده که با استقرار در شعبات اخذ رأی فرایند رأی گیری از مردم کرمانشاه را انجام دهند.