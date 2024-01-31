برگزاری اردوی آنلاین برای تیم ملی شطرنج بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج قصد دارد به منظور آماده نگه داشتن اعضای تیم ملی بانوان به ویژه برای حضور در مسابقات تیمی آسیا و المپیاد جهانی، برای آنها اردوی آماده سازی هفتگی برگزار کند.

این اردو از هفته آینده به صورت آنلاین آغاز شده و به صورت دو روز در هفته پیگیری می شود.

استاد بزرگ اصغر گلی زاده، استاد بزرگ شاهین لرپری و استاد بزرگ پوریا درینی مربیانی هستند که اردوی تیم ملی بانوان شطرنج را زیر نظر خواهند داشت.

به همین منظور کمیته فنی فدراسیون شطرنج شنبه آینده تشکیل جلسه می دهد تا در مورد نفرات حاضر در این اردو با لحاظ کردن مسابقات پیش رو و ترکیب تیم اعزامی، تصمیم گیری کند.

رقابت های تیمی شطرنج آسیا به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد اما هنوز زمان دقیق آن اعلام نشده است. رقابت های المپیاد جهانی شطرنج هم سال آینده برگزار می شود.