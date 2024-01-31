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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

فرماندار قروه:

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب شکست دشمنان می شود

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب شکست دشمنان می شود

قروه-فرماندار قروه گفت: مشارکت مردم در انتخابات اهمیت زیادی دارد و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب شکست دشمنان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل فعله‌گری صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار کرد: یک سیاست راهبردی که دشمن به عنوان ترفند از آن بهره می‌جوید ترغیب به عدم مشارکت مردم در انتخابات است.

وی افزود: حضور در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید به عنوان یک وظیفه قرار بگیرد بنابراین لازم است تا خانواده کارکنان و کارمندان هم شرکت در این صحنه را رسالت خود بدانند.

فعله‌گری اظهار کرد: پرهیز از جانبداری از کاندیدها در انتخابات با در نظر گرفتن قابل احترام بودن همه کاندیدها و توجه به شاخص‌های انتخاب برترین و اصلح‌ترین فرد مهم است.

وی به شاخص‌های برترین و اصلح‌ترین فرد انتخابی اشاره و تصریح کرد: آگاه و دارای شناخت بودن کاندید و فرد انتخابی از تمام مفاد قانون گذاری، اجرا و نظارت بر قانون، عزت ملی و چهارچوب ملی را رعایت کردن، اهتمام به سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی و همه موارد را با احساس مسؤولیت رعایت کردن از شاخص‌های برترین و اصلح‌ترین فرد انتخابی است.

فرماندار قروه ادامه داد: کارکنان دولت نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت مردم برعهده دارند و این افراد می‌توانند با آگاهی بخشی قشر خاکستری را به حضور و مشارکت در انتخابات دعوت کنند.

فعله‌گری در پایان در دسترس بودن مدیران را مهم خواند و حضور کارمندان و مدیران به همراه خانواده در مراسمات ملی و مذهبی را ضروری دانست.

رکن اصلی انقلاب مردم هستند

در ادامه این جلسه امام جمعه قروه هم اظهار داشت: انقلاب اسلامی خدمات بسیار خوبی به مردم ارائه کرده و لازم است تا این خدمات افزایش پیدا کند.

حجت‌الاسلام عابدین رستمی افزود: توجه به مسئله اقتصاد و معیشت مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید به این حوزه توجه ویژه ای داشت.

امام جمعه قروه عنوان کرد: مردم رکن اصلی انقلاب هستند و لازم است در راستای خدمت به مردم تلاش کرد.

حجت‌الاسلام رستمی خاطر نشان کرد: مشارکت مردم در انتخابات اهمیت زیادی دارد و مردم باید با آگاهی در این رویداد بزرگ سیاسی شرکت کنند تا از این طریق زمینه توسعه کشور فراهم شود.

کد مطلب 6009798

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