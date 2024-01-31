به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان شاهد کاهش دمای هوا، افزایش ابرها و همچنین بارش برف و باران در استان خواهیم بود.

این سامانه کم فشار بارشی از امروز به تدریج وارد استان سمنان شده و اقصی نقاط دیار قومس را مورد تأثیر خود قرار خواهد داد اما اوج فعالیت سامانه روز جمعه خواهد بود. بارش برف، کاهش دید، لغزندگی معابر به خصوص جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش شدید دمای هوا و … در زمره تأثیرات سامانه کم فشار بارشی در استان است.

پیش بینی می‌شود در مرکز استان روز جمعه شاهد بارش برف سنگین باشیم و از شنبه به مرور از میزان ابرها در مرکز دیار قومس، کاسته خواهد شد بیشترین فعالیت سامانه باشی همچنین در نقاط شمالی و مرتفع استان سمنان صورت خواهد گرفت.

طبق اعلام سازمان هواشناسی دمای هوا از امروز برای ۷۲ ساعت بین چهار الی هشت درجه کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین از مردم خواسته شده تا روز جمعه به ارتفاعات سفر نکنند چرا که بارش شدید برف را در مناطق کوهستانی استان خواهیم داشت.

بیشینه و کمینه دمای هوای امروز مرکز استان سمنان هفت درجه بالای صفر و صفر است اما روز جمعه با بارش برف این شاخص به چهار درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر تغییر خواهد کرد.

برای سمنان افزایش ابر و کاهش دمای هوا برای امروز و فردا و بارش برف سنگین برای روز جمعه پیش بینی شده است از شنبه اما در مرکز استان شاهد کاهش ابرها و توقف بارندگی خواهیم بود همچنین دمای هوا در هفته آتی قدری بالاتر خواهد رفت.

دمای هوای کنونی شاهرود یک درجه زیر صفر است و بیشینه و کمینه دمای هوا پنج درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام می‌شود برای این شهرستان هم بارش برف در روز جمعه و همچنین کاهش دمای هوا پیش بینی شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای روز جمعه یک درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است. در دامغان هم بارش برف را شاهد خواهیم بود احتمال مسدود شدن یا لغزندگی معابر و جاده‌های برون شهری و درون شهری در شمالی این شهرستان در روز جمعه وجود دارد.

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان امروز هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر است که در روز جمعه به سه درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر تغییر خواهد کرد. برای دیگر نقاط استان سمنان هم شرایط مشابه گزارش می‌شود.

روزهای پنجشنبه و جمعه تمام نقاط استان سمنان میزبان کاهش شدید دما و بارش برف و باران خواهد بود اما از روز شنبه کم کم با خروج سامانه کم فشار بارشی، آرامش به جو استان سمنان باز خواهد گشت و هفته آرامی را شاهد خواهیم بود.