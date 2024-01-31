لایحه بودجه ۱۳ هزار و ۹۹۰میلیاردی شهرداری قم در سال ۱۴۰۳ ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شهرداری قم در یکصد و شانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم تقدیم شد.
بر اساس لایحه تدوینشده توسط شهرداری قم، بودجه شهرداری برای سال آینده ۱۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان پیشبینیشده است.
طبق این لایحه درآمد ناشی از عوارض عمومی در سال آینده ۴۸ درصد افزایش و درآمد حاصل از درآمدهای اختصاصی شهرداری ۲۸ درصد کاهش مییابد.
همچنین پیشبینیشده است که حجم کلی درآمدهای شهرداری قم در سال آینده با ۴۸ درصد افزایش به ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و جمع کل منابع شهرداری با ۴۳ درصد افزایش به ۱۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان میرسد.
در حوزه هزینهها هم برای هزینه تملک داراییهای سرمایهای ۵۳ درصد افزایش پیشبینیشده است.
سهم مأموریتهای برنامهای در بودجه
ازنظر تفکیک مأموریتی بودجه شهرداری قم، مسئله کالبد و شهرسازی ۳.۴ درصد در بودجه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است و در حوزه محیطزیست و خدمات شهری نیز شاهد سهم ۱۵.۷ درصدی هستیم.
سهم مأموریت خدمات شهری و محیطزیست در بودجه پیشنهادشده برای سال آینده دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
حوزه ایمنی و مدیریت بحران شهرداری قم در مصارف لایحه بودجه پیشنهادشده از سوی شهرداری ۴.۲ درصد سهم داشته و به ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
مسئله حملونقل و ترافیک نیز مانند سالهای گذشته سهم قابلتوجهی در بودجه داشته و ۵۲ درصد مصارف بودجهای را به خود اختصاص داده است. این مأموریت در بودجه پیشنهادی سهمی معادل هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دارد.
مأموریتهای اجتماعی و فرهنگی هم در بودجه سال آینده شهرداری قم ۴۴۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که ۳.۲ درصد از کل بودجه پیشنهادی را شامل میشود.
پیشبینی درآمدهای شهرداری قم
اگر به جدول درآمدهای پیشنهادی شهرداری قم در بودجه سال ۱۴۰۳ نگاهی بیندازیم، سهم درآمدهای ساختمانی را معادل هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهیم یافت.
درآمد ناشی از قانون مالیات بر ارزشافزوده برای سال ۱۴۰۳ محدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینیشده و همچنین برای کمکهای دولتی سهمی حدود ۸۷۰ میلیارد تومانی در نظر گرفتهشده است.
در بودجه سال آینده شهرداری قم برای فروش اموال و املاک و اعمال ماده ۱۰۱ درآمدی بالغبر سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیشبینیشده است.
همچنین در این لایحه پیشبینیشده شهرداری در حوزه بهای خدمات هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
در زمینه مشارکت و سرمایهگذاری نیز معادل هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ شهرداری قم پیشبینیشده است. همچنین پیشنهادشده شهرداری قم در این سال دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اوراق استفاده کند.
در بودجه سال آینده برای فضای سبز شهری و پی را شهری هدف رسیدن به سرانه ۲۱.۲ در نظر گرفتهشده است.
همچنین بر اساس این بودجه باید با توسعه زیرساختهای تفکیک پسماند در مبدأ سرانه تفکیک به ۱۲ درصد رسیده و استحصال مواد از پسماندهای شهری به عدد ۳.۵ درصد برسد.
احداث ۱۸ بوستان جدید
همچنین احداث ۱۸ بوستان جدید و تکمیل ۱۴ بوستان نیمهتمام در بودجه سال آینده شهرداری قم گنجاندهشده است. بر اساس بودجه سال آینده، شهرداری قم باید نسبت به تملک ۱۴ هزار متر باغ شهری در این سال اهتمام داشته باشد.
خرید ۹ دستگاه ماشینآلات خدمات شهری، احداث ۱۲۰ چشمه سرویس بهداشتی، ارتقای سطح پوشش خدمات رفتوروب به متراژ ۲۹ میلیون مترمربع و همچنین خرید، تجهیز و نگهداری ۶ دستگاه سنجش آلودگی هوا ازجمله اهداف بودجه سال آینده شهرداری قم است.
در حوزه حملونقل و ترافیک شهری، احداث و تکمیل ۱۰ مورد تقاطع غیرهمسطح شهری، خرید ۲۴ دستگاه اتوبوس، اورهال ۱۵ دستگاه اتوبوس، احداث ۷۶ ایستگاه اتوبوس دوستدار محیطزیست، تملک ۶ هزار و ۶۵۰ مترمربع ایستگاه مترو، خرید سه رام ناوگان قطار شهری، احداث ۱۰۵ هزار متر معبر شهری و تملک پارکینگ عمومی به میزان سه هزار و ۶۰۰ مترمربع هدفگذاری شده است. همچنین قرار است در سال ۱۴۰۳ شهرداری قم در سطح شهر ۵۰ تقاطع همسطح چراغدار را بهینهسازی و هوشمند سازی کرده و ۲۰ سامانه ثبت تخلف را راهاندازی کند.
سهم ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری
در بودجه سال آینده شهرداری قم پیشبینیشده که ۱۵ درصد بودجه تملک داراییهای سرمایهای معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژههای سرمایهگذاری اختصاص یابد. همچنین در این بودجه ارقامی مختص به درخواستهای مردمی در مناطق کم برخوردار شهری پیشبینیشده است.
گسترش شعاع پوشش خدمات شبکه بازارهای شهرداری به ۵۰ هزار شهروند به ازای هر بازار و افزایش سهم درآمدهای پایدار به ۳۵ درصد از کل درآمدها، از دیگر اهداف بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری قم هستند.
همچنین در بودجه سال آینده شهرداری قم ۶۰ میلیارد تومان برای پروژههای مطالعاتی و پژوهشی پیشبینیشده است و همچنین افزایش ۱۰ درصدی توسعه خدمات غیرحضوری نیز مدنظر قرارگرفته است.
اختصاص یک درصد بودجه عمرانی به تأمین و توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری مدیریت شهری مطابق با استانداردهای نوین از دیگر اهداف پیشبینیشده برای سال آینده شهرداری قم است.
افزایش سرانه ورزشی
افزایش سرانه مراکز ورزشی سرپوشیده و روباز شهرداری به ۱۲ مترمربع به ازای هر ۱۰۰ نفر از دیگر اهداف بودجه سال آینده شهرداری قم است که در این راستا تعداد ۳۷ پروژه پیشبینی شده است.
محسن محرری، رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به سهم فرهنگ در بودجه شهرداری قم، گفت: مردم قم انتظار انجام اقدامات پررنگتری در حوزه فرهنگ از شهرداری دارند.
وی به سهم درآمدهای غیر نقدی در بودجه پیشنهادی شهرداری قم اشاره کرد و اظهار داشت: مردم از شهرداری انتظار انجام مأموریتهای محوله را دارند که اینکه محل تأمین بودجه این مأموریتها نقدی است یا غیر نقدی در رضایت شهروندان اثرگذار نیست.
شهردار قم هم در این جلسه با اشاره به افزایش ۷۲ درصدی بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ گفت: سهم هزینههای جاری از بودجه سال آینده شهرداری قم دو هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان است.
سید مرتضی سقائیان نژاد تاکید کرد: اهداف و مأموریتهای شهرداری قم در بودجه سال آینده سهمی متناسب با نیازها و ظرفیت شهرداری قم دارند که با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر، این اهداف مبنای عملکرد سال آینده شهرداری قم خواهد بود.
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