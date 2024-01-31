آیین زنگ انقلاب در سنندج نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان صبح چهارشنبه در آئین نمادین این مراسم که با حضور مسؤولان استان در مدرسه نامدار مرادی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: امروز جشن نواختن زنگ انقلاب اسلامی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به صورت همزمان با سراسر کشور در این مدرسه شاهدیم.

ناظم هاشمی جلال مردمی بودن ویژگی ممتاز انقلاب اسلامی است و توجه به اراده مردم مولود انقلاب اسلامی است که وظیفه داریم با تمام توان در برنامه‌های فجر شرکت کنیم.

وی بیان کرد: همه با هم برای ایران، مدرسه قوی، ایران قوی را باید محقق ببخشیم و تمام برنامه‌ها با مشارکت گسترده فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شود.

وی اضافه کرد: باید به بهترین شیوه زمینه مشارکت مردم و فرهنگیان را در انتخابات پیش‌رو فراهم آوریم و زمینه‌ساز اقتدار ایران اسلامی باشیم.

در این آئین زنگ انقلاب با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه کردستان و جمعی از معلمان و دانش‌آموزان نواخته شد.