آیین زنگ انقلاب در سنندج نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان صبح چهارشنبه در آئین نمادین این مراسم که با حضور مسؤولان استان در مدرسه نامدار مرادی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: امروز جشن نواختن زنگ انقلاب اسلامی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به صورت همزمان با سراسر کشور در این مدرسه شاهدیم.
ناظم هاشمی جلال مردمی بودن ویژگی ممتاز انقلاب اسلامی است و توجه به اراده مردم مولود انقلاب اسلامی است که وظیفه داریم با تمام توان در برنامههای فجر شرکت کنیم.
وی بیان کرد: همه با هم برای ایران، مدرسه قوی، ایران قوی را باید محقق ببخشیم و تمام برنامهها با مشارکت گسترده فرهنگیان و دانشآموزان برگزار شود.
وی اضافه کرد: باید به بهترین شیوه زمینه مشارکت مردم و فرهنگیان را در انتخابات پیشرو فراهم آوریم و زمینهساز اقتدار ایران اسلامی باشیم.
در این آئین زنگ انقلاب با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه کردستان و جمعی از معلمان و دانشآموزان نواخته شد.
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