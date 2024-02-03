سرهنگ حسین رجب پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کردستان در سال‌های قبل از انقلاب، به دلیل اینکه در نقطه مرزی قرار داشت از کمترین میزان امکانات برخوردار نبود و این مهم موجب محرومت و عقب ماندگی این استان شده بود.

وی افزود: استان کردستان همواره به دلیل داشتن فرهنگ و زبانی متفاوت از دیگر مناطق کشور از گذشته دور تاکنون مورد توجه بوده اما در پیش از انقلاب از اولین امکانات زندگی نیز محروم بود و مردم کرد نشین به سختی زندگی می‌کردند.

وی اعلام کرد: حکومت پهلوی به جرم اینکه مردم کرد در پی انقلاب و خودمختاری از دولت مرکزی هستند اجازه خدمت رسانی به مردم این خطه از کشور را نمی‌داد و مردم از حداقل امکانات نیز بی بهره بودند.

خدمت به مردم کرد نشین شتابی دوچندان گرفته است

رجب پور به خدمات دولت بعد از انقلاب به مردم کردستان اشاره کرد و ابراز داشت: امروزه به برکت انقلاب اسلامی ایران محرومیت از چهره این استان برداشته شده است و این دیار در مسیر توسعه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب هیچکدام از روستاهای استان از نعمت مخابرات، گاز، آب آشامیدنی سالم، برق و راه دسترسی مناسب برخوردار نبودند اما امروزه خدمت رسانی در این حوزه به خوبی انجام شده است و این نهضت همچنان ادامه دارد.

فرمانده سپاه بیجار اعلام کرد: اهمیت خدمت به مردم کردستان به اندازه‌ای است که در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی بنیانگذار فقید انقلاب بارها در سخنرانی‌های خود بر خدمت رسانی بهتر به مردم کردستان تاکید و امروز نیز در سایه این بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره نظر مسئولان نظام به استان کردستان ویژه است.

وی اضافه کرد: با نگاهی گذرا به آمارهای موجود، تفاوت‌های رژیم گذشته با امروز قابل توجه و تأمل است به نحوی که تفاوت بعضی از آمار و ارقام از صفر تا ۱۰۰ است.

رجب پور خاطر نشان کرد: امروزه به برکت انقلاب کردستان به یک استان پیشرفته در عرصه علمی تبدیل شده و اقدامات محرومیت زدایی خوبی بالاخص در سطح روستاها صورت گرفته است.

۱۸۰ عنوان برنامه همزمان با دهه فجر در بیجار اجرا می‌شود

فرمانده سپاه بیجار در ادامه از برگزاری ۱۸۰ عنوان برنامه توسط بسیج بیجار در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: ۱۸ عنوان از این برنامه‌ها شاخص شهرستانی است که با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان برگزار می‌شود.

رجب پور به مهمترین برنامه‌های ایام الله دهه مبارک فجر اشاره و تصریح کرد: نواختن زنگ انقلاب، گلباران و عطر افشانی مزار مطهر شهدا، دیدار با امام جمعه، یادواره‌های شهدا از جمله چهلم شهدای حادثه کرمان و گرامیداشت شهادت حاج صادق امیدزاده و هم رزمانشان در دمشق سوریه، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری، برگزاری جشن انقلاب در واحدهای دانش آموزی و مساجد، افتتاح پروژه‌های آبرسانی به روستاهای دارای تنش آب و حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن از مهمترین برنامه‌های این دهه در شهرستان بیجار است.