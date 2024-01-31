بارش خفیف برف در زنجان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سامانه بارشی از روز گذشته وارد استان زنجان شده است، گفت: طبق پیش‌بینی‌ها با ورود این سامانه بارشی شاهد بارش باران و برف در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

وی با یادآوری اینکه این سامانه بارشی تا اواخر هفته جاری در استان حکمفرما خواهد بود، گفت: در حال حاضر شاهد بارش برف در مناطق مختلف استان به ویژه شهر زنجان هستیم.

این مسؤول با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های رسیده، طی شبانه‌روز گذشته زنجان به عنوان سومین مرکز سرد کشور به ثبت رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر دمای هوای شهر زنجان منفی ۳ درجه سانتی‌گراد است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه علاوه بر شهر زنجان که شاهد بارش خفیف برف هستیم، بارش برف در شهرهای گرماب و قیدار نیز گزارش شده است، خاطرنشان کرد: با تقویت سامانه بارشی، بارش‌های خفیف در روزهای آینده بیشتر خواهد شد.

رحمان‌نیا از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و با یادآوری اینکه بارش برف و وزش باد در ارتفاعات باعث وقوع کولاک خواهد شد، اضافه کرد: انتظار داریم هم‌وطنان در چنین شرایطی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.