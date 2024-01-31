به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت نویدنیا در این زمینه افزود: با ورود سامانه بارشی به منطقه بارش برف در مهاباد از بامداد امروز شروع شده و عوامل راهداری مشغول برف روبی و نمک‌پاشی مسیرهای بین شهری و روستایی هستند.

وی با اشاره به اینکه تردد در تمام محورهای این شهرستان برقرار است، اضافه کرد: هم اکنون ارتفاع برف در گردنه «زمزیران» در محور مهاباد - سردشت به بیش از ۱۰ سانتی‌متر رسیده است و تردد در گردنه‌های این شهرستان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد گفت: نیروهای راهداری در گردنه «قره‌بلاغ» در محور مهاباد - بوکان، گردنه «به‌رده‌ره‌شان» در محور مهاباد- میاندوآب و گردنه «جواله‌ره‌شان» در محور مهاباد- سردشت مشغول برف روبی و نمک‌پاشی هستند.

وی اظهار کرد: با توجه به تداوم بارش برف و کاهش دما در محورهای مواصلاتی به‌ویژه در گردنه‌ها، رانندگان از تردد غیرضروری در این محورها خودداری و در صورت لزوم نسبت به بررسی عملکرد مناسب سیستم روشنایی، بخاری و سیستم ترمز خودرو خود اطمینان حاصل و سپس اقدام به حرکت کنند.

وی از مسافرانی که این شهرستان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می‌کنند، خواست قبل از سفر، از وضعیت جاده‌ها با شماره تلفن گویای ۱۴۱ و یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ آگاهی پیدا کنند.

نویدنیا گفت: هم‌اکنون علاوه بر راهدارخانه مرکزی، چهار راهدارخانه در روستاهای کیت که (گردنه جواله ره شأن)، کله گاوی (گردنه زمزیران) و گردنه قره بلاغ (مسیر مهاباد - بوکان) فعال است و راهدارخانه دارلک (مسیر مهاباد به ارومیه) نیز در روزهای آینده فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون برای اجرای طرح زمستانی راهداری ۵۲ نفر راهدار و ۲۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین در راهدارخانه‌های این شهرستان مستقر شده و پنج تُن نمک و ماسه نیز برای این فصل انباشت شده است.