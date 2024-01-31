امام خمینی (ره) معنویت و انسانیت را در جامعه ایران زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح روز چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب در دبیرستان شاهد آقاحسین بن علی (ع) شهر ایلام با تبریک دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز در حالی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن میگیریم که در این سالها دشمنان با روشهای مختلف دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بودهاند ولی نتوانستند.
وی با اشاره به اینکه آمریکاییها قبل از انقلاب جامعه ایرانی را تحقیر میکردند و جامعه ایرانی مرده بود، افزود: آمریکاییها برای ایرانی حتی حقوق انسانی هم قابل نبودند.
حجت الاسلام الله نور کریمی تبار بیان کرد: امام خمینی (ره) در برابر این تحقیرها و ظلمها قیام کردند و جامعه مرده ایران را زنده کردند.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) به مردم یاد داد که از حق و حقوق خود دفاع کنند و ما هم میتوانیم پیشرفت کنیم، افزود: نتیجه این خودباوری امروز در جامعه ما جاری شده و در بسیاری از عرصههای علمی و فناوری جزو کشورهای برتر دنیا هستیم.
وی گفت: امروز کشور ما در عرصههای مختلف میدرخشد، در قدرت دفاعی به جایی رسیده که دشمنان توانایی رویارویی مستقیم را با ما ندارند.
حجت الاسلام الله نور کریمی تبار بیان کرد: امام خمینی (ره) معنویت و انسانیت را در جامعه ما زنده کرد و امروز شاهد هستیم هزاران نفر از جوانان و دانش آموزان در مراسم اعتکاف حضور پیدا میکنند.
امام جمعه ایلام اظهار کرد: روحیه ایثار و از خودگذشتگی از برکات و آثار انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه دشمنی دشمنان تمام نشده است، افزود: نسل جوان و نوجوان ما بداند دشمنان با جنگ ترکیبی و گسترده به میدان نبرد با جمهوری اسلامی ایران آمدهاند و تلاش میکند ذهن مردم را مهندسی و بدبین کند.
حجتالاسلام الله نور کریمی تبار اضافه کرد: دشمن دنبال برجسته سازی نقاط ضعف و جلوگیری از بیان دستاوردهای نظام به مردم است.
وی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات یازدهم اسفندماه، افزود: هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی ایران انتخابات برگزار نکرده و دشمن دست و پا میزند ملت ما را از حضور در پای صندوقهای رای ناامید کند.
امام جمعه ایلام بیان کرد: به رغم همه مشکلات ملت ایران بار دیگر با حضور گسترده خود در انتخابات، دشمنان را ناامید میکنند.
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