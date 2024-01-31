کسب علم و تحصیل دانش خدمت به مردم و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ انقلاب اظهار کرد: تحصیل علم و دانش کار اساسی مدارس است و باید دانش‌آموزان به این مقوله بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: در چهل و پنج سال اخیر به فناوری‌های فضایی، هسته‌ای موشکی توسط دانشمندان و جوانان این مرز و بوم دست یافتیم و افرادی مثل جوانان این اقدام را رقم زدند که مایه افتخار است.

نماینده ولی فقیه کردستان بیان کرد: اگر می‌خواهیم به انقلاب و مردم خدمت کنیم اولین کار تحصیل است که باید مورد توجه دانش آموزان باشد.

حجت‌الاسلام پورذهبی اضافه کرد: معنویت دومین کاری است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که ایجاد معنویت، خداشناسی، اهل عبادت بودن، اهل تهذیب و خودسازی باید در وجود همه باشد.

وی با اشاره به اهمیت حب وطن اضافه کرد: کشور ما کشور ایران انقلاب اسلامی است و باید انقلابی بودن، اسلامی بودن و تقید دین و معنویت، حب دین و انقلاب مورد توجه همه ما بویژه دانش‌آموزان و جوانان این مرز و بوم باشد.

نماینده ولی فقیه کردستان خاطر نشان کرد: همه باید دوستدار کشور باشیم و خائنان که در بیرون مرزها توطئه می‌کنند مراقب باشیم اسیر آنها نشویم.