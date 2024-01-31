حضور ۴ هزار نفر عوامل اجرایی انتخابات در تربت حیدریه

سید حسن موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون ۳۲ نفر از مجموع ۷۰ نفر که ثبت نام کردند از سوی شورای نگهبان تأیید نهایی شدند.

معاون سیاسی، امنیتی فرماندار تربت حیدریه گفت: تقریباً از تمام طیف‌های مختلف سیاسی مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: با پیش بینی‌هایی که از ابتدای سال صورت گرفته کمیته‌ها به وظایف خود واقف هستند.

موسوی از آمادگی ۱۰۰ درصدی برای حضور در انتخابات خبر داد و گفت: با توجه به اینکه شهرستان تربت حیدریه در همه مراحل پیشتاز است و این دوره تعداد افرادی که ثبت نام کردند و تأیید صلاحیت شدند بیشتر از دوره‌های قبل است و این بیانگر انتخابات پرشور است.

معاون سیاسی، امنیتی فرماندار تربت حیدریه افزود: بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور طبق برنامه زمان بندی تا ۱۹ بهمن ماه بررسی اعتراض‌ها و صلاحیت داوطلبین در شورای نگهبان ادامه دارد.