تهیه ۱۴عنوان برنامه شاخص هیئات مذهبی مازندران در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در ستاد دهه فجر با بیان اینکه تبلیغات اسلامی فعالیت‌های مرتبط با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی را در قالب چله روایت پیشرفت از ۱۲ دی ماه شروع کرد و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد، افزود: برنامه‌های متعددی را در ایام چله روایت پیشرفت (۱۲ دیماه تا ۲۲ بهمن) در دستور کار قرار دادیم.

وی با اظهار اینکه تبلیغات اسلامی با مسئولیت کمیته هیأت و تشکل‌های دینی، به برپایی جلسات مختلف در قالب این کمیته اشاره و اضافه کرد: جلسه‌ای نیز با حضور استاندار و اعضای شورای هیأت مذهبی تمام شهرستانهای استان برگزار شده است.

حجت الاسلام درخشنده برپایی میز خدمت هیأت مذهبی در نمازجمعه ها در دهه فجر، برپایی نشست جهاد تبیینی مبلغین، مسؤولین هیئات مذهبی و فعالان انقلابی در شهرستان‌ها را از جمله برنامه‌های ویژه دهه فجر بیان کرد و افزود: برپایی موکب‌های خیابانی برای ایجاد شور و نشاط به ویژه در روز ۲۲ بهمن از دیگر برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: طراحی محتواها و پوسترها برای فضاسازی شهری از دیگر اقدامات است و در این راستا طرح‌های زیبای متناسب با دهه فجر و مناسبت‌های مختلف تهیه شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران تهیه محتوای تبلیغی برای مبلغان، مربیان و تریبون داران مختلف را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: روح حاکم بر این محتواها الهیات پیشرفت و ناظر بر مبانی گفتمانی امامین انقلاب است.

حجت الاسلام درخشنده با برنامه ریزی ۱۴ عنوان فعالیت، از جمله تئاتر و سرود، برپایی نمایشگاه‌های مذهبی و فرهنگی و جشن‌های خیابانی ویژه ایام دهه فجر در استان خبر داد.