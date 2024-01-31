بیت امام خمینی (ره) در شهر قم گلباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گلباران بیت تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی روز پنجشنبه ۱۲ بهمنماه در سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی با حضور جمعی از نیروهای مسلح استان، خانواده معظم شهدا، طلاب، بسیجیان و اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه قم برگزار میشود.
این برنامه ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه در شبستان حضرت امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز میشود.
در ادامه حاضران در این اجتماع، همراه با نیروهای مسلح با حضور در بیت رهبر کبیر انقلاب اسلامی در میدان روح الله به روح ملکوتی مقتدای آزادگان ادای احترام و بیت انقلاب را گلباران خواهند کرد.
خبرنگاران و اهالی رسانه استان قم نیز طی فراخوان سازمان بسیج رسانه استان، خانه مطبوعات قم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامهای ساعت ۹ صبح در بیت امام راحل حضور خواهند یافت و با آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی تجدید بیعت میکنند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم نیز ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رضواناللهتعالیعلیه و تبریک آغاز ایام الله دهه مبارک فجر،
از آحاد مردم متدیّن و بصیر خاستگاه انقلاب اسلامی، قم همیشه سرافراز، جهت حضور پرشور و نقش آفرینی در مراسم بزرگداشت ایّام الله دهه مبارک فجر به ویژه مراسم یوم الله ۱۲ بهمن دعوت کرده است.
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