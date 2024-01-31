حجت الاسلام یوسف پورآرین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تبیین اساس کار سازمان تبلیغات اسلامی برای گروههای مخالف است و یکی از گروههایی که ما میتوانیم کار تبیین را از آنها به درستی انتظار داشته باشیم دختران نوجوان هستند.
وی بیان کرد: در جنگ هدفمند دشمن و تلاش او برای تسخیر قلب و ذهن مردم، تبیین اساس کار ما است و ما باید دلها و ذهن را قانع کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین عنوان کرد: در یک سال گذشته تمرکز ویژه ای بر روی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شده و بیش از ۶۰۰ نفر از آنها در طرحی با نام «دختران حاج قاسم» شبکه سازی شدهاند.
وی از اجرای رویداد «شیرین بیان» در استان قزوین خبر داد و عنوان کرد: در امتداد رویداد دختران حاج قاسم رویداد «شیرین بیان» طراحی شده است.
حجت الاسلام پورآرین تصریح کرد: دختران شرکت کننده در این رویداد با روشها و نحوه پاسخگویی به شبهات و سوالات آشنا شده و تلاش خواهد شد تا به ابزار پاسخ به شبهات مجهز شوند.
وی تاکید کرد: شبهات دشمنان نسبت به انقلاب و انتخابات به این گروهها ارائه خواهد شد و بعد این گروهها با راهنمایی اساتید راهنما باید نسبت به رفع و پاسخ به این سوالات و شبهات اقدام کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: تلاش خواهد شد این دختران با روشهای پاسخگویی به شبهات و منابع این نوع پاسخگویی اشنا شوند.
وی در پایان با بیان اینکه این رویداد با حضور بیش از ۱۲۰ دختر در قالب ۲۵ گروه ۳ تا ۶ نفره برگزار خواهد شد، یادآور شد: این رویداد از فردا پنجشنبه به مدت دو روز در تبلیغات اسلامی قزوین برگزار میشود.
نظر شما