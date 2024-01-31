دستگاه قضا درحفاظت از اراضی کشاورزی همراه سازمان امور اراضی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به سو برداشت به وجود آمده در نشست خبری هفتم بهمن ماه سالروز تأسیس این سازمان گفت: هدف از بیان موضوع این بوده است که این سازمان در برخورد با تخلفات حوزه زمین هیچ تبعیضی بین افراد قائل نبوده و همگان در مقابل قانون مساوی هستند و منظور اینجانب این نبوده است که وزیر یا دادستانی مرتکب این تخلف شده باشد.

وی افزود: حفظ اراضی کشاورزی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و همه قوا باید در حفاظت از اراضی کشاورزی همکاری کنند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: طبق قانون هیچ دستگاهی اجازه صدور مجوز به ساخت‌وسازها در اراضی کشاورزی را بدون دریافت مجوز از جهاد کشاورزی را ندارد.

افلاطونی بیان کرد: به هموطنان توصیه می‌شود، قبل از سرمایه‌گذاری و احداث بنا در اراضی کشاورزی از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان استعلام بگیرند.

وی ادامه داد: پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور راه‌اندازی شده است و با این سامانه رصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی آسان‌تر خواهد شد.

وی اعلام کرد: قوه قضائیه و فراجا همکاری ویژه‌ای در اجرای احکام و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با سازمان امور اراضی کشور داشته‌اند.

افلاطونی در پایان به موضوع اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اشاره کرد و گفت: پیگیر اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی هستیم.