۲۶ روستای مازندران به خانه ورزش مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این که ۸۰۰ هیأت ورزشی استانی و شهرستانی در استان وجود دارد، گفت: پیش بینی میشود بیش از دو هزار ویژه برنامه توسط هیأتهای ورزشی دهه فجر در استان برگزار شود.
وی با عنوان این ۲۰ ویژه برنامه مهم در استان در دهه فجر برگزار میشود، شمار پروژههای نیمه کاره استان را ۴۶ طرح بیان کرد و گفت: در ایام دهه فجر ۲۲ پروژه ورزشی در استان افتتاح میشود.
وی با اظهار این که پروژههای نیمه تمام ورزشی تا هفته دولت تکمیل میشود، گفت: تجلیل از نام آوران آسیایی و پاراآسیایی از برنامهها است و بیش از ۲۵۰ نفر در این مراسم تقدیر میشوند.
رجبی مانور موتورسواران و پرواز پاراگلادیر، برپایی رویداد همنا، افتتاح فاز اول ورزش همگانی بانوان، جمعه بازار ورزش را از دیگر برنامهها بیان کرد و گفت: برگزاری نشست نخبگان، جشن بزرگ وصال، المپیاد کارگری، المپیاد ورزشی شهید عجمیان در ۲۱ رشته ورزشی، پژوهشی و علمی از دیگر برنامهها است.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران اجرای برنامه بزرگ ورزشی آبی و ساحلی، والیبال کارکنان دولت، ورزشهای رزمی بانوان، مسابقه دوچرخه سواری و پیاده روی همگانی را از دیگر عناوین ورزشی دهه فجر ذکر کرد.
وی افزود: مسابقه چهارجانبه ورزش فوتبال مازندران و بازیکنان بالای ۵۰ سال و مسابقات جام حذفی فوتبال دهیاریهای استان نیز در دهه فجر برگزار میشود و ۲۶ روستا به خانههای ورزش روستایی مجهز میشوند.
رجبی با بیان این که مازندران از نظر کسب مدال ورزشی قابل مقایسه با چند کشور است، گفت: یک چهارم مدال المپیک متعلق به مازندران بوده و اولین دارنده این مدال نیز از استان است.
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