۸۸ طرح اقتصادی و عمرانی در فراهان به بهره برداری می رسد

ابوالقاسم آقا زیارتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های دهه فجر شهر فراهان اظهار کرد: انقلاب اسلامی با حمایت و حضور همیشه در صحنه بودن ملت عزیزمان به پیروزی رسید و این حمایت مردمی باعث شد انقلاب اسلامی استمرار پیدا کند به همین منظور تلاش شده برنامه‌های دهه فجر با محوریت مردم برگزار شود.

فرماندار فراهان افزود: ۸۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۸۹ میلیارد تومان و با اشتغالزایی ۴۲۱ نفر به صورت مستقیم و ۸۹ نفر غیر مستقیم در دهه فجر امسال در فراهان و روستاهای این شهر به بهره برداری می‌رسد.

آقا زیارتی گفت: این طرح‌ها شامل ۷۹ طرح عمرانی با اعتبار ۱۰۷ میلیارد تومان و ۹ طرح اقتصادی با اعتبار ۸۲ میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود: طرح‌هایی که در غالب دهیاری‌ها به بهره برداری می‌رسد ۳۵ طرح با صرف هزینه ۳۴ میلیارد تومان خواهد بود که در بخش مرکزی ۱۸ طرح با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان و در بخش خنجین ۱۷ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود.

فرماندار فراهان خانواده‌های بهرمند از این طرح‌ها را ۴۸۹۷ نفر اعلام کرد و گفت: زیر سازی، جدول گذاری، سنگ فرش و دیوار ساحلی، تکمیل پارک بوستان‌ها در روستاها، برخی از پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح در ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود.

آقا زیارتی گفت: برخی طرح‌ها همچون سالن ورزشی دستجان بیش از ۱۰ سال رها شده بود که امسال در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد همچنین افتتاح ۳ واحد مسکن محرومین، تقویت پوشش دهی اینترنت و تلفن در ۴ روستای فراهان (قیاس آباد، مخلص آباد، کاظم آباد و واشقان) که با حضور استاندار مرکزی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین در طرح نهضت ملی مسکن که در دولت سیزدهم شروع شده یک زمین دولتی سه هکتاری برای احداث ۱۹۸ واحد در شهر فراهان جانمایی شده که قرعه کشی و واحدها مشخص شده است و آئین رونمایی آن در دهه فجر انجام می‌شود.

فرماندار فراهان، افتتاح ساختمان شورای شهر فراهان، برگزاری جشن انقلاب در اکثر روستاها، زنگ انقلاب همزمان با اولین روز دهه فجر، دیدار با خانواده شهدا، رژه موتوری از وردی شهر تا گلزار شهدا از دیگر برنامه‌های دهه فجر در شهر فراهان خواهد بود.