جوی آرام در آسمان گلستان حاکم است

اقدس جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، امروز و فردا وضعیت جوی به نسبت آرام مورد انتظار است.
وی افزود: طی این مدت نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری گاهی با مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت:
از بامداد جمعه با ورود سامانه سرد و بارشی، افزایش ابر، بارندگی، در مناطق کوهستانی و سردسیر ریزش برف، کاهش محسوس دما و پدیده مه پیش بینی میشود.
وی یادآور شد: جمعه شب ضمن سرد شدن هوا و تقویت جریانات شمالی بارش برف و باران در مناطق شهری مورد انتظار است. فعالیت این سامانه تا عصر شنبه تداوم خواهد داشت.
وی افزود: دمای حداقل صبح امروز گرگان ۳ درجه ثبت شد و پیش بینی میشود حداکثر دمای امروز گرگان به ۱۱ درجه برسد.
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