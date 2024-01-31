رشد فروش خودروهای توقیفی موادمخدر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش احمد یوسفی صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: از خردادماه سال‌جاری تاکنون دو مزایده بزرگ فروش خودروهای پارکینگ ستاد مبارزه با موادمخدر در استان کرمان برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در استان کرمان به نقطه مطلوب در بحث ساماندهی معتادین متجاهر نرسیده‌ایم و قریب به ۷۰ درصد جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مربوط به جرایم حوزه مواد مخدر می‌باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان با حمایت دستگاه قضائی و استانداری و با کمک صنایع و معادن بزرگ استان وخیرین، مجتمع درمانی، صیانتی، حمایتی و توانمند سازی معتادین متجاهر را در زمینی به وسعت ۷۰ هزار متر مربع برای توانمندسازی و درمان و صیانت و حمایت اجتماعی یک هزار نفر معتاد متجاهر احداث می‌کند.