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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان عنوان کرد؛

رشد فروش خودروهای توقیفی موادمخدر در کرمان

رشد فروش خودروهای توقیفی موادمخدر در کرمان

کرمان- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: در ۹ ماهه امسال با فروش خودروهای توقیفی در پارکینگ های این شورا ۳۰۰ میلیارد تومان حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش احمد یوسفی صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: از خردادماه سال‌جاری تاکنون دو مزایده بزرگ فروش خودروهای پارکینگ ستاد مبارزه با موادمخدر در استان کرمان برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در استان کرمان به نقطه مطلوب در بحث ساماندهی معتادین متجاهر نرسیده‌ایم و قریب به ۷۰ درصد جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مربوط به جرایم حوزه مواد مخدر می‌باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان با حمایت دستگاه قضائی و استانداری و با کمک صنایع و معادن بزرگ استان وخیرین، مجتمع درمانی، صیانتی، حمایتی و توانمند سازی معتادین متجاهر را در زمینی به وسعت ۷۰ هزار متر مربع برای توانمندسازی و درمان و صیانت و حمایت اجتماعی یک هزار نفر معتاد متجاهر احداث می‌کند.

کد مطلب 6009954

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