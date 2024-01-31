افتتاح ۴۵ پروژه مدیریت شهری به مناسبت دهه فجر در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا سید النگی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از ۲۲ فرودین شنبه‌های جهادی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی افزود: چهل و پنجمین شنبه جهادی در روز شنبه ۲۱ بهمن واقع خواهد شد که در این روز شاهد افتتاح ۴۵ پروژه خواهیم بود و برای این تعداد پروژه ۱۵۰ میلیارد تومان عمرانی و زیر ساختی و ۳ هزار میلیارد تومان هم سرمایه گذاری انجام شده است.

وی یادآور شد: برای اجرای شنبه‌های جهادی ۱۷ دستگاه با شهرداری گرگان در حال همکاری هستند.

سید النگی با اشاره به اینکه محرومیت زدایی از سطح محلات کم برخوردار در رأس امور خود قرار داده‌ایم، اظهار کرد: اکنون شهر گرگان دارای ۱۰۹ محله است که از این تعداد ۲۱ محله کم برخوردار است.