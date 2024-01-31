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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

رییس ستاد انتخابات استان زنجان خبرداد؛

اختصاص ۷۷۲ شعبه اخذ رای در حوزه های انتخابیه استان زنجان

اختصاص ۷۷۲ شعبه اخذ رای در حوزه های انتخابیه استان زنجان

زنجان- رییس ستاد انتخابات استان زنجان گفت: با هدف تسهیل رای دهی ۷۷۲ شعبه اخذ رای برای مجموع حوزه های انتخابیه استان زنجان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی از آمادگی حوزه‌های انتخابیه استان برای برگزاری انتخابات باشکوه خبر داد و گفت: با هدف تسهیل رأی دهی مردم استان، ۷۷۲ شعبه اخذ رأی برای مجموع حوزه‌های انتخابیه استان زنجان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد شعب اخذ رأی در استان نسبت به دوره قبل ۲ درصد افزایش دارد، ادامه داد: تعداد و محل شعب اخذ رأی توسط هیئت‌های اجرایی حوزه‌های مختلف انتخابیه استان تعیین شده است که شامل ۴۵۷ شعبه ثابت و ۳۱۵ شعبه سیار است.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان گفت: برای حوزه انتخابیه زنجان – طارم ۳۳۱ شعبه، ابهر – خرمدره و سلطانیه ۱۸۴ شعبه، ماهنشانایجرود ۹۷ شعبه و خدابنده ۱۶۰ شعبه ثابت و سیار در نظر گرفته شده است.

رفیعی تاکید کرد: رأی مردم حق‌الناس است و مجریان انتخابات با همکاری هیاتهای اجرایی و نظارت در تلاش هستند تا انتخاباتی در شأن مردم شریف و همیشه در صحنه استان برگزار کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان افزود: نزدیک به ۵۰ دستگاه احراز هویت برای آموزش عملی دست اندرکاران و نیز ارزیابی و تست وضعیت آنتن دهی تمامی شعب در اختیار استان قرار گرفته که تاکنون همه مراحل تست و ارزیابی با موفقیت صورت گرفت و آموزش عوامل مختلف اجرایی در جریان است.

کد مطلب 6009971

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