محمدعلی حاتمیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تعداد کل پروژهها ۱۹۸ مورد مربوط به آبوخاک بوده که باعث اشتغالزایی ۶۷ نفر به طور مستقیم و ۱۱ نفر به طور غیرمستقیم با اعتباری بالغ بر ۵۶۳ میلیارد ریال شده است.
وی عنوان کرد: از جمله این طرحها میتوان به ۲۰ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتباری بالغ بر ۸۳۳ میلیارد ریال با اشتغالزایی ۹۰ نفر به طور مستقیم اشاره کرد.
حاتمیزاده افزود: در حوزه دام و طیور در مجموع ۱۰ پروژه قابل افتتاح است که هفت مورد آن مربوط به دام با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۸۴ نفر به طور مستقیم و ۱۶۸ نفر به طور غیرمستقیم و سه پروژه در حوزه طیور با اعتبار ۱۲۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۹ نفر مستقیم و ۱۹ نفر غیرمستقیم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد یادآور شد: هفت طرح نیز در حوزه صنایع کشاورزی با اشتغالزایی ۱۷۶ نفر به طور مستقیم و ۳۵۲ نفر غیرمستقیم با اعتبار ۴ هزار ۱۷۴ اجرا شده است.
حاتمیزاده تاکید کرد: با راهاندازی، بهرهبرداری و افتتاح این طرحها برای ۴۵۵ نفر به طور مستقیم و ۵۷۵ نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
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