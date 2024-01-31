نتیجه‌ مبارزه‌ امام خمینی(ره)وقوع دهه‌ فجر انقلاب اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام صبح روز چهارشنبه در آیین نواخته شدن زنگ انقلاب در مدرسه آقاحسینابنعلی (ع) شهر ایلام، گفت: در زمانی که ظلم، بیعدالتی و تبعیض در جامعه حاکم بود امام خمینی (ره) با توکل بر خداوند متعال در سال ۴۲ در مقابله با ظلم و ستم بهپاخاست.
وی در ادامه افزود: نقطه عطف انقلاب اسلامی برافراشته شدن علم مبارزه با ظلم و تبعیض توسط امام خمینی (ره) در سال ۴۲ بود. در واقع نتیجه مبارزهیمبارزه امام خمینی (ره) وقوع دهه فجر شکوهمند انقلاب اسلامی بود.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به فرمایشات رهبر معظمانقلاب در خصوص دهه فجر، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند «دهه فجر، آن آیینهای است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد». اگر این آیینه نبود، باز هم مثل همان دورههای و قرون تاریک، باید مینشستیم و اسمی از اسلام میآوردیم».
بهرامنیا عنوان کرد: در طول بیش از چهار دهه از عمر نظام اسلامی، علیرغم تحریمها، جنگها، تهدیدها و مشکلات داخلی، به فضل خدا هر روز در حال پیشرفت و ارتقا است. از جمله مصادیق و نمونههای پیشرفت، پرتاب سه ماهواره طی روزهای اخیر بود که در مدار قرار گرفت و امروز در مقایسهی جهانی جزو هشت کشور برتر در حوزه حوزه پرتاب ماهواره به مدار هستیم.
وی با اشاره به جشنهای ۲۵۰۰ ساله نظام شاهنشاهی، گفت: یکی از مصادیق ظلم، جور و شکاف طبقاتی حاکمیت بر مردم، برگزاری جشنهای دو هزار و پانصد سالهی حکومت شاهنشاهی بود که ۷۰ کشور دنیا به این جشن دعوت بودند که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت صرف برگزاری این جشنها میشد در حالیکه مردم از درآمدهای ملی بینصیب بودند.
استاندار ایلام یادآور شد: در ایام برگزاری جشنهای دو هزار و پانصد سالهی نظام شاهنشاهی، درآمد ارزی ناشی از فروش نفت هزینهی برپایی این جشنها میشد.
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