رایزنی فدراسیون فوتبال برای یافتن حریفان تدارکاتی تیم ملی

مهدی محمد نبی درگفتگو با خبرنگارضمن اعلام این مطلب افزود : مذاکرات فدراسیون فوتبال ازطریق کمیته روابط بین الملل با فدراسیون فوتبال چین برای برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم فوتبال این کشورهمچنان ادامه دارد و هنوز بر سر تاریخ برگزاری این دیدارها با مسئولان فوتبال چین به توافق نرسیدیم .

نبی اضافه کرد : ما پیشنهاد برگزاری این دیدارها در فاصله نیم فصل را به فدراسیون فوتبال چین اعلام کردیم تا وقفه ای در برگزاری مسابقات لیگ برترایجاد نشود ولی تاریخ پیشنهادی چینی ها بعد از نیم فصل است که برای تعیین تاریخ قطعی برگزاری این دیدارمذاکرات همچنان ادامه دارد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در تلاش هستیم تیم ملی تا قبل از نخستین دیدار خود در مسابقات مقدماتی جام جهانی حداقل سه دیدارتدارکاتی مقابل حریفان مختلف برگزار کند که تاکنون دیدار با کاستاریکا و باشگاه هانزاروستوک آلمان تاکنون قطعی شده است.

وی اضافه کرد : قبل از دومین دیدار مرحله مقدماتی مقابل کویت نیز یک دیدار تدارکاتی مقابل یکی از تیم های عربی که احتمالا قطر خواهد بود برگزار خواهیم کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال دربخش دیگری از سخنان خود به موفقیت تیم فوتبال سپاهان درمسابقات جام باشگاه های جهان اشاره کرد و اظهار داشت : درمقطع کنونی که فدراسیون فوتبال در شرایط بحرانی قرار دارد موفقیت های تیم سپاهان برای فوتبال ایران بسیار با ارزش است و باعث اعتبار فوتبال باشگاهی ایران می شود از همین رو قصد داریم این موضوع را در نخستین نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح کنیم تا به نحوی شایسته و در حد بضاعت فدراسیون از افتخارآفرینی های این باشگاه درمسابقات جام باشگاه های آسیا و جهان تقدیر شود.