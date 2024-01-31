  1. استانها
  2. همدان
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۲

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه؛

رییس کل دادگستری استان همدان تغییر کرد

رییس کل دادگستری استان همدان تغییر کرد

همدان-رییس قوه قضاییه در حکمی بهروز محمدی مهر را به سِمت ریاست کل دادگستری استان همدان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی رئیس قوه قضائیه در حکمی بهروز محمدی مهر را به سِمت رئیس کل جدید دادگستری استان همدان منصوب کرد.

پیش از این محمدرضا عدالتخواه با ۳۴ سال سابقه مسؤولیت ریاست دادگستری استان همدان را برعهده داشت.

کد مطلب 6010028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها