رییس کل دادگستری استان همدان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی رئیس قوه قضائیه در حکمی بهروز محمدی مهر را به سِمت رئیس کل جدید دادگستری استان همدان منصوب کرد.

پیش از این محمدرضا عدالتخواه با ۳۴ سال سابقه مسؤولیت ریاست دادگستری استان همدان را برعهده داشت.