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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

رییس پژوهشگاه مواد و انرژی:

البرز ظرفیت تهیه برش علم و فناوری ذیل نقشه جامع علمی کشور را دارد

البرز ظرفیت تهیه برش علم و فناوری ذیل نقشه جامع علمی کشور را دارد

کرج- رییس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: استان البرز ظرفیت تهیه برش علم و فناوری ذیل نقشه جامع علمی کشور را دارد و این پژوهشگاه می‌تواند این مسوولیت را عهده دار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید امیدوار صبح چهارشنبه در دیدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اساتید دانشگاه‌های استان البرز در حوزه علم و فناوری که در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، از افتتاح ۶ پروژه در این مجموعه در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، در زمینه علم و فناوری باید دو راهبرد اساسی داشته باشیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه فرموده‌اند که یکی از این راهبردها این است که شیب رشد علمی کشور نباید متوقف شود و دیگری اینکه ریل گذاری علم و فناوری باید بر اساس نیازهای کشور انجام شود. فارغ از سیاست‌های سلیقه‌ای برخی دانشگاه‌ها، این دو راهبرد اساسی در حوزه‌های عمومی و تخصصی علم و فناوری کشور باید مد نظر باشد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با تاکید بر اینکه ما باید ظرفیت‌های کشور را به سمت طرح‌های کلان ملی ببریم اما در این زمینه خیلی موفق نبوده‌ایم، عنوان کرد: شاید ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته طرح‌های کلان آسیب‌هایی داشت اما اکنون باید آسیب شناسی و احیای این موضوع صورت گیرد تا بتوانیم دستاوردهایی را در حوزه علم و فناوری کشور ایجاد کنیم.

امیدوار با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت‌های استان البرز امکان آماده سازی سند آمایش فناوری وجود دارد و با بیان اینکه سازمان برنامه قطب بندی برخی استان‌ها را انجام داده است، افزود: در کنار این امر اطلس علم و فناوری هم به منظور برقراری ارتباط با ظرفیت‌های استان ایجاد شود که دانشگاه می‌تواند حوزه فناوری را به این سمت سوق دهد.

وی اظهار کرد: همانگونه که در حوزه سند فرهنگ، یک برش فرهنگی تعریف شده است، استان البرز ظرفیت تهیه برش علم و فناوری ذیل نقشه جامع علمی کشور را دارد و پژوهشگاه مواد و انرژی می‌تواند به عنوان یکی دیگر از امور محوله، این مسؤولیت را عهده دار شود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی بیان کرد: در حوزه آموزش عالی و علم و فناوری کشور هنوز یک نگاشت نهادی نداریم در صورتی که باید جایگاه معاونت علمی و وزارت علمی و پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را بدانیم. این نگاشت نهادی وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و پژوهشگاه‌ها می‌توانند نقاط اتصال پروژه‌های کلان ملی باشند.

کد مطلب 6010036

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