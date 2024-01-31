به گزارش خبرنگار مهر، حمید امیدوار صبح چهارشنبه در دیدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اساتید دانشگاههای استان البرز در حوزه علم و فناوری که در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، از افتتاح ۶ پروژه در این مجموعه در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، در زمینه علم و فناوری باید دو راهبرد اساسی داشته باشیم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه فرمودهاند که یکی از این راهبردها این است که شیب رشد علمی کشور نباید متوقف شود و دیگری اینکه ریل گذاری علم و فناوری باید بر اساس نیازهای کشور انجام شود. فارغ از سیاستهای سلیقهای برخی دانشگاهها، این دو راهبرد اساسی در حوزههای عمومی و تخصصی علم و فناوری کشور باید مد نظر باشد.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با تاکید بر اینکه ما باید ظرفیتهای کشور را به سمت طرحهای کلان ملی ببریم اما در این زمینه خیلی موفق نبودهایم، عنوان کرد: شاید ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته طرحهای کلان آسیبهایی داشت اما اکنون باید آسیب شناسی و احیای این موضوع صورت گیرد تا بتوانیم دستاوردهایی را در حوزه علم و فناوری کشور ایجاد کنیم.
امیدوار با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیتهای استان البرز امکان آماده سازی سند آمایش فناوری وجود دارد و با بیان اینکه سازمان برنامه قطب بندی برخی استانها را انجام داده است، افزود: در کنار این امر اطلس علم و فناوری هم به منظور برقراری ارتباط با ظرفیتهای استان ایجاد شود که دانشگاه میتواند حوزه فناوری را به این سمت سوق دهد.
وی اظهار کرد: همانگونه که در حوزه سند فرهنگ، یک برش فرهنگی تعریف شده است، استان البرز ظرفیت تهیه برش علم و فناوری ذیل نقشه جامع علمی کشور را دارد و پژوهشگاه مواد و انرژی میتواند به عنوان یکی دیگر از امور محوله، این مسؤولیت را عهده دار شود.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی بیان کرد: در حوزه آموزش عالی و علم و فناوری کشور هنوز یک نگاشت نهادی نداریم در صورتی که باید جایگاه معاونت علمی و وزارت علمی و پژوهشگاهها و دانشگاهها را بدانیم. این نگاشت نهادی وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و پژوهشگاهها میتوانند نقاط اتصال پروژههای کلان ملی باشند.
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