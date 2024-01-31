زنگ انقلاب در مدارس اصفهان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه چهل وپنجمین فجر انقلاب اسلامی، زنگ انقلاب همزمان با سراسر استان به صورت نمادین در دبستان دخترانه حورای اصفهان نواخته شد.

این آئین به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس سراسر استان اصفهان در حال برگزاری است و صبح چهارشنبه معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در آئین نواخته شدن زنگ انقلاب در دبستان دخترانه حورای اصفهان با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: با برگزاری این آئین، رأی اولی‌ها آماده می‌شود همراه با اولیای خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان مشارکتی پرشور داشته باشند.

احمد محمودزاده افزود: در مدارس سراسر کشور بیش از گذشته به برگزاری برنامه‌هایی با محوریت سلامت فکری و معنوی ازجمله استمرار در برپایی نماز جماعت و آئین‌های مذهبی اهمیت داده شود.

وی با اشاره به بزرگترین رویداد مهم سیاسی کشور در اسفند ماه گفت: رأی اولی‌ها با حضور در پای صندوق‌های رأی حماسه‌ای بزرگ می‌آفرینند و برای ادامه مسیر، تداوم انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب نقشی تأثیرگذار خواهند داشت

استاندار اصفهان هم در این آئین گفت: امروز توفیق پیدا کردیم در آئین استانی نواختن زنگ انقلاب حضور یابیم و همراه با دانش آموزان عزیز این مناسبت را جشن بگیریم.

سیدرضا مرتضوی افزود: در ۴۵ سال گذشته شاهد دستاوردهای مختلف و متعددی در کشور بودیم و امروز ما میراث دار سرمایه عظیمی از دانش، تخصص، فناوری، زیرساخت و توسعه در حوزه‌های مختلف هستیم.

همچنین در این آئین از مادر شهید دانش‌آموز رضا قلعه شاهی که در سال ۵۷ به دست مزدوران نظام شاهنشاهی به شهادت رسیده بود قدردانی شد.