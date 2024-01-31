ایجاد قرارگاه انتخاباتی بسیج دانشجویی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن کریمی امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اظهار داشت: مجموعه بسیج دانشجویی الان مأموریت شماره یک خود را تمرکز بر روی این حوزه قرار داده است.
وی با اشاره به ایجاد قرارگاه انتخاباتی بسیج دانشجویی لرستان با عنوان «قرارگاه انتخاباتی شهید دیالمه»، عنوان کرد: این قرارگاه در مرکز استان و همه حوزههای انتخابیه استان راهاندازی شده است.
رئیس بسیج دانشجویی لرستان، بیان داشت: دبیر این قرارگاه در مرکز لرستان، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان است.
سرهنگ کریمی با اشاره به عضویت همه بسیجهای دانشجویی دانشگاههای لرستان در این قرارگاه، تصریح کرد: در شهرستانها نیز به همین شکل بوده و در هر حوزه انتخابیه یک قرارگاه منطقهای تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: هدف از ایجاد این قرارگاه انتخاباتی، تبیین مسائل کشور بهخصوص برای جوانان و همچنین افزایش مشارکت در انتخابات است.
رئیس بسیج دانشجویی لرستان، ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه، جهاد تبیین در راستای افزایش مشارکت مردم در انتخابات است چرا که انتخابات مجرای انتقال حاکمیت مردم بر مردم و مردمسالاری دینی از طریق افزایش مشارکت مردم در حوزههای مختلف است.
سرهنگ کریمی، تصریح کرد: تمام کنشهایی که بسیج دانشجویی در فضای انتخابات خواهد داشت، در موردشان در این قرارگاهها تصمیمگیری میشود و برای اجرای به بسیج دانشجویی دانشگاهها ابلاغ میشود.
وی با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و تریبونهای آزاد دررابطهبا موضوع انتخابات، بیان داشت: همچنین برگزاری مناظرههای دانشجویی، نشستهای فکری، نشستهای بصیرتی، برگزاری مناظرهها در بین کاندیداها، دعوت از کاندیداها برای ارائه برنامههای خود، پرسش از نمایندگان قبلی، «کارنامه خوانی» و «وعده خوانی» نمایندگان قبلی و… در قالب این قرارگاه انجام خواهد گرفت.
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