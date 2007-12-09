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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۷:۵۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: برگزاری رقابت های فوتبال در اروپا و آغاز هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با بیست و هفتم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با هشتم دسامبر سال 2007 میلادی.

- هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با دیدار تیم های پردیس متحد قزوین و پیکان تهران آغاز می شود. این دیدار ساعت 17 و با قضاوت محمد حسین شفقی (داور اول) و بهروز جعفری (داور دوم) شروع می شود.

- دومین روز از نخستین دوره رقابتهای تکواندو پایتخت های جهان صبح امروز با حضور تیم هایی از 21 کشور جهان در مسکو پیگیری می شود.

- هفته پانزدهم رقابت های لالیگا امروز با برگزاری 8 دیدار زیر به پایان می رسد:
* آلمریا - وایادولید
* لوانته - رکرتیوو هوئلوا
* راسینگ سانتاندر - مایورکا
* رئال زاراگوزا - اسپانیول
* سویا - مورسیا
* ویارئال - رئال بتیس
* آتلتیکو مادرید - ختافه
* بارسلونا - دپورتیوو لاکرونا

- هفته پانزدهم رقابت های سری آ امروز با برگزاری 7 مسابقه زیر به پایان می رسد:
* امپولی - کالیاری
* جنوا - سیه نا
* اینتر - تورینو
* یوونتوس - آتالانتا
* لیورنو - رم
* اودینزه - سامپدوریا
* ناپولی - پارما

- هفته شانزدهم لیگ برتر با برگزاری 4 دیدار زیر به پایان می رسد:
* بلکبرن - وستهام
* بولتون - ویگان
* میدلزبرو - آرسنال
* تاتنهام - منچسترسیتی

- هفته شانزدهم رقابتهای بوندس لیگا امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* بایرلورکوزن - هانزاروستوک
* نورنبرگ - هرتابرلین

- هفته هفدهم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* نیس - بوردو
* اوسر - پاریسن ژرمن

کد مطلب 601005

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