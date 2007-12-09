تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با بیست و هفتم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با هشتم دسامبر سال 2007 میلادی.
- هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با دیدار تیم های پردیس متحد قزوین و پیکان تهران آغاز می شود. این دیدار ساعت 17 و با قضاوت محمد حسین شفقی (داور اول) و بهروز جعفری (داور دوم) شروع می شود.
- دومین روز از نخستین دوره رقابتهای تکواندو پایتخت های جهان صبح امروز با حضور تیم هایی از 21 کشور جهان در مسکو پیگیری می شود.
- هفته پانزدهم رقابت های لالیگا امروز با برگزاری 8 دیدار زیر به پایان می رسد:
* آلمریا - وایادولید
* لوانته - رکرتیوو هوئلوا
* راسینگ سانتاندر - مایورکا
* رئال زاراگوزا - اسپانیول
* سویا - مورسیا
* ویارئال - رئال بتیس
* آتلتیکو مادرید - ختافه
* بارسلونا - دپورتیوو لاکرونا
- هفته پانزدهم رقابت های سری آ امروز با برگزاری 7 مسابقه زیر به پایان می رسد:
* امپولی - کالیاری
* جنوا - سیه نا
* اینتر - تورینو
* یوونتوس - آتالانتا
* لیورنو - رم
* اودینزه - سامپدوریا
* ناپولی - پارما
- هفته شانزدهم لیگ برتر با برگزاری 4 دیدار زیر به پایان می رسد:
* بلکبرن - وستهام
* بولتون - ویگان
* میدلزبرو - آرسنال
* تاتنهام - منچسترسیتی
- هفته شانزدهم رقابتهای بوندس لیگا امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* بایرلورکوزن - هانزاروستوک
* نورنبرگ - هرتابرلین
- هفته هفدهم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* نیس - بوردو
* اوسر - پاریسن ژرمن
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