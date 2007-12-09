تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هجدهم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با بیست و هفتم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با هشتم دسامبر سال 2007 میلادی.

- هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با دیدار تیم های پردیس متحد قزوین و پیکان تهران آغاز می شود. این دیدار ساعت 17 و با قضاوت محمد حسین شفقی (داور اول) و بهروز جعفری (داور دوم) شروع می شود.

- دومین روز از نخستین دوره رقابتهای تکواندو پایتخت های جهان صبح امروز با حضور تیم هایی از 21 کشور جهان در مسکو پیگیری می شود.

- هفته پانزدهم رقابت های لالیگا امروز با برگزاری 8 دیدار زیر به پایان می رسد:

* آلمریا - وایادولید

* لوانته - رکرتیوو هوئلوا

* راسینگ سانتاندر - مایورکا

* رئال زاراگوزا - اسپانیول

* سویا - مورسیا

* ویارئال - رئال بتیس

* آتلتیکو مادرید - ختافه

* بارسلونا - دپورتیوو لاکرونا

- هفته پانزدهم رقابت های سری آ امروز با برگزاری 7 مسابقه زیر به پایان می رسد:

* امپولی - کالیاری

* جنوا - سیه نا

* اینتر - تورینو

* یوونتوس - آتالانتا

* لیورنو - رم

* اودینزه - سامپدوریا

* ناپولی - پارما

- هفته شانزدهم لیگ برتر با برگزاری 4 دیدار زیر به پایان می رسد:

* بلکبرن - وستهام

* بولتون - ویگان

* میدلزبرو - آرسنال

* تاتنهام - منچسترسیتی

- هفته شانزدهم رقابتهای بوندس لیگا امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* بایرلورکوزن - هانزاروستوک

* نورنبرگ - هرتابرلین

- هفته هفدهم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* نیس - بوردو

* اوسر - پاریسن ژرمن