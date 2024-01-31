آغاز عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد سالیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک شهر، در راستای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ارائه گواهی سپرده خاص از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه و به مدت ۷ روز کاری، بانک شهر اقدام به انتشار این گواهی برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌هایی با بازدهی بالا کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک پرداخت می‌شود.

ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که، معاف از مالیات می‌باشد و امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک امکان‌پذیر است. همچنین دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود.