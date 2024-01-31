همکاری و تعامل تهران-ریاض به نفع منطقه و جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور در دیدار «عبدالله بن سعود العنزی» سفیر عربستان در تهران که در دفتر وزیر کشور برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور بسیار مهم و تعیین کننده در منطقه، جهان اسلام و عرصه بین المللی هستند.
وی گفت: برخی به دنبال دخالت در روابط تهران – ریاض هستند و تلاش میکنند روابط دو کشور حسنه نباشد که نباید چنین اجازهای به آنها داده شود.
وزیر کشور با اشاره به برخی پدیدههای ضد امنیتی و تروریستی در منطقه، ادامه داد: برای مقابله با مشکلات امنیتی و مسائل تروریستی، همکاری و رایزنی بین مسؤولان دو کشور ضروری است.
وحیدی رابطه توسعه و امنیت را ناگسستنی برشمرد و اضافه کرد: هرگاه روابط سیاسی و امنیتی با تقویت و توسعه روابط اقتصادی همراه باشد، پایدار و اثرگذار خواهد بود.
وی در بخش دیگری از این دیدار به مساله فلسطین اشاره و تاکید کرد: فلسطین مهمترین مساله جهان اسلام و حتی مردم دنیا است و اکنون جنایتهای بی شمار این رژیم در کشتار زنان، کودکان و مردم بی دفاع غزه، دل هر انسانی را به درد میآورد.
وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تلاش همه کشورها برای توقف نسل کشی در غزه، خواستار یافتن راهی برای ارسال کمکهای انساندوستانه به ساکنان غزه شد.
وحیدی همچنین به توافق دو کشور برای اعزام حجاج ایرانی به حج عمره اشاره کرد و گفت: به نظر وقفهای در این مسیر ایجاد شده و انتظار مردم ایران این است که هر چه سریعتر این مشکل حل و مقدمات سفر به سرزمین وحی فراهم شود.
رئیس شورای امنیت کشور به تلاش برخی دولتها برای احیای مجدد داعش هم اشاره کرد و افزود: شواهد روشنی در اختیار داریم که آمریکاییها به دنبال بازسازی داعش در افغانستان هستند و داعش هم تلاش میکند شبکههای خود را در این کشور و برخی کشورهای منطقه تقویت کند.
عبدالله بن سعود العنزی، سفیر عربستان در تهران نیز در این دیدار، با تأیید اظهارات وزیر کشور درباره مقابله با تروریسم، تقویت روابط دو کشور و امداد رسانی به مردم غزه گفت: روابط پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی ایران در مسیر طبیعی و درست خود قرار دارد. ایران کشور برادر، همسایه و مهم برای عربستان سعودی است.
وی با تاکید بر اینکه زمینههای متعددی برای همکاری بین وزارتخانههای داخله دو کشور وجود دارد، گفت: فعالسازی و بروز رسانی توافقنامه امنیتی بین دو کشور که ۲۰ سال پیش منعقد شده است، میتواند زمینهای مناسب برای گسترش همکاریهای دو جانبه ازجمله مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر باشد.
سفیر عربستان سعودی در تهران یادآور شد که ما در جریان تلاشهای مسؤولان جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت کشور برای مقابله با گروههای تروریستی هستیم و معتقدیم که تعامل مسؤولان کشورهای منطقه، برای مواجهه با پدیده تروریسم بسیار مهم و تأثیرگذار است.
وی در خصوص اعزام حجاج ایرانی به عمره مفرده بر اساس توافق جدید بین مسؤولان دو کشور، اظهار کرد: تأخیری به خاطر مسائل فنی در اجرای عمره به وجود آمده که انشاءالله به زودی حل و انجام خواهد شد
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